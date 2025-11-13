Удары по Харькову и области: Синегубов сообщил о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток ВС РФ обстреляли Харьков и четыре населенных пункта области.

«В результате обстрела в г. Харьков медицинскую помощь получили 58-летний и 54-летний мужчины и 60-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

Из вооружения, которое выпустили россияне по Харьковщине в течение суток:

пять БпЛА типа «Герань-2»;

четыре fpv-дрона;

семь БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов по Харькову повреждено транспортное предприятие, 20 домов и десять авто, а в Богодуховском районе оккупанты попали по частному дому.

«В Купянском районе повреждены два частных дома (с. Замост); в Изюмском районе поврежден частный дом (пос. Боровая); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Белый Колодец)», – добавил Синегубов.