Удары по Харькову и области: Синегубов сообщил о последствиях

Происшествия 08:53   13.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Удары по Харькову и области: Синегубов сообщил о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток ВС РФ обстреляли Харьков и четыре населенных пункта области. 

«В результате обстрела в г. Харьков медицинскую помощь получили 58-летний и 54-летний мужчины и 60-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

Из вооружения, которое выпустили россияне по Харьковщине в течение суток:

  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре fpv-дрона;
  • семь БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов по Харькову повреждено транспортное предприятие, 20 домов и десять авто, а в Богодуховском районе оккупанты попали по частному дому.

«В Купянском районе повреждены два частных дома (с. Замост); в Изюмском районе поврежден частный дом (пос. Боровая); в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Белый Колодец)», – добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Удары по Харькову и области: Синегубов сообщил о последствиях
Удары по Харькову и области: Синегубов сообщил о последствиях
13.11.2025, 08:53

