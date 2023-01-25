На Харківщині у Дворічній внаслідок артобстрілу загинули чоловік і жінка
У Куп’янському районі правоохоронці зафіксували наслідки артобстрілу, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
25 січня 2023 року близько 7:00 окупанти вкотре здійснили артилерійський обстріл Куп‘янська. Зруйновано житлові будинки та магазин.
Протягом 24 січня російські військові обстрілювали смт Дворічна Куп‘янського району. Загинули двоє мирних мешканців: 82-річна жінка та 51-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння.
Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки збройної агресії рф та зібрали речові докази.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Читайте також: Зранку обстріляли Куп’янськ, у Липцях поранені — Синьогубів про ситуацію за добу
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині у Дворічній внаслідок артобстрілу загинули чоловік і жінка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 13:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі правоохоронці зафіксували наслідки артобстрілу, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".