На Харківщині у Дворічній внаслідок артобстрілу загинули чоловік і жінка

У Куп’янському районі правоохоронці зафіксували наслідки артобстрілу, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

25 січня 2023 року близько 7:00 окупанти вкотре здійснили артилерійський обстріл Куп‘янська. Зруйновано житлові будинки та магазин.

Протягом 24 січня російські військові обстрілювали смт Дворічна Куп‘янського району. Загинули двоє мирних мешканців: 82-річна жінка та 51-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки збройної агресії рф та зібрали речові докази.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).