Витік документів Пентагону: ФСБ нарахувала втрати росіян у 110 тисяч – NYT

Американські ЗМІ продовжують аналізувати злиті до мережі секретні документи Пентагону. У черговій публікації The New York Times повідомила, що американська розвідка дізналася про боротьбу між російськими ФСБ і міноборони.

“Нові оприлюднені документи свідчать про широку внутрішню боротьбу серед російських чиновників”, – заявили автори чергового матеріалу NYT, присвяченого “зливу” документів Пентагону. – Глибина внутрішньої боротьби всередині російського уряду виглядає ширшою та глибшою, ніж вважалося раніше”.

Так, згідно з розвідданими, що просочилися в мережу, російські відомства сильно не сходяться в оцінках кількості втрат, завданих армії окупантів в Україні. Причому оцінки ФСБ значно менш оптимістичні для РФ і набагато ближчі до даних українського Генштабу, ніж до даних російського міноборони. Документи Пентагону говорять про справжню ворожнечу між російськими силовиками щодо підрахунку вбитих та поранених.

“В одному документі представники американської розвідки стверджують, що головна внутрішня розвідувальна служба Росії, Федеральна служба безпеки (ФСБ), “звинуватила” Міністерство оборони країни “у приховуванні російських втрат в Україні”. Це відкриття підкреслює “триваюче небажання військових чиновників передавати погані новини ланцюгом командування”, кажуть вони”, – цитує злиті в мережу висновки The New York Times.

Відповідно до “злитого” в мережу документа, ФСБ наполягає, що російське міноборони не включає до числа жертв убитих і поранених бійців Росгвардії, найманців “Вагнера”, бойовиків Кадирова тощо. За підрахунками ФСБ, “фактична кількість поранених і вбитих у бою росіян наближалася до 110 000”, – йдеться в документі. І це при тому, що російське міноборони востаннє оприлюднило цифру втрат – 5937 російських військовослужбовців.

За інформацією NYT, у США офіційні особи оцінюють втрати РФ від 189 500 до 223 000 осіб (зокрема до 43 тисяч убитих у бою).

Також у “злитому” в мережу документі Пентагону містяться подробиці конфлікту між власником Вагнера Пригожиним та російським військовим командуванням. За даними американської розвідки, суперечку намагався врегулювати особисто Путін, організувавши зустріч Пригожина та Шойгу 22 лютого.

“Зустріч майже напевно стосувалася, принаймні частково, публічних звинувачень Пригожина та викликаної ними напруги з Шойгу”, — йдеться в документі.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на “злиті” в мережу та отримані ЗМІ секретні документи Пентагону написало про те, що війна між Росією та Україною триватиме до 2024 року.