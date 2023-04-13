Витік даних Пентагону: війна триватиме до 2024 року, ніхто не переможе – WP

Очікується, що війна між Росією та Україною триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не досягне перемоги й обидві відмовляться вести переговори, припускають представники розвідки США.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на “злиті” в мережу та отримані ЗМІ секретні документи Пентагону.

В аналізі робиться висновок, що навіть якщо Україна відвоює «значні» території та завдасть «неприйнятних втрат російським силам», що розвідка США вважає малоймовірним, це не призведе до мирних переговорів.

“Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв”, – йдеться в документі, який раніше не розголошувався, пише WP.

Крім прогнозу дорогого безстрокового конфлікту документ також передбачає, що за підсумками року обидві країни досягнуть лише «незначних» територіальних здобутків. Такий глухий кут, коли жодна зі сторін не досягає вирішальної переваги, описується в документі як «найімовірніший сценарій».

Для української сторони війна на виснаження призведе до розчарування всередині країни та «критики» того, як ведеться війна, «підвищивши ймовірність зміни керівництва», йдеться в документі.

Тупикова ситуація також призведе до того, пише WP, що Україна проведе «повну мобілізацію», відправивши на передову більше молодих людей. Для російської сторони ситуація змусить Москву залучити «деградовані резерви через скорочення бойової сили», йдеться у документі. Кремль також, ймовірно, «прискорить» зусилля щодо інтеграції захоплених територій до складу РФ.

Однак у сценарії, в якому Україна отримає вирішальну перевагу, розвідка США вважає, що Київ, ймовірно, «проведе ризикованіші наступальні операції для отримання додаткових вигод». У відповідь очікується, що Росія «підсилить нетрадиційні атаки на Україну», хоча, що важливо, «застосування ядерної зброї залишається малоймовірним», йдеться у документі.