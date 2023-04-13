Утечка данных Пентагона: война продлится до 2024 года, никто не победит — WP

Ожидается, что война между Россией и Украиной продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не добьется победы и обе откажутся вести переговоры, предполагают представители разведки США.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на “слитые” в сеть и полученные СМИ секретные документы Пентагона.

В анализе делается вывод, что, даже если Украина отвоюет «значительные» территории и нанесет «неприемлемые потери российским силам», что разведка США считает маловероятным, это не приведет к мирным переговорам.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях», — говорится в документе, который ранее не разглашался, пишет WP.

Помимо прогноза дорогостоящего бессрочного конфликта, документ также предсказывает, что по итогам года обе страны достигнут лишь «незначительных» территориальных завоеваний. Такой тупик, когда ни одна из сторон не достигает решающего преимущества, описывается в документе как «наиболее вероятный сценарий».

Для украинской стороны продолжающаяся война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и «критике» того, как ведется война, «повысив вероятность смены руководства», говорится в документе.

Тупиковая ситуация также приведет к тому, пишет WP, что Украина проведет «полную мобилизацию», отправив на передовую больше молодых людей. Для российской стороны ситуация вынудит Москву задействовать «деградированные резервы из-за сокращения боевой мощи», говорится в документе. Кремль также, вероятно, «ускорит» усилия по интеграции захваченных территорий в состав России.

Однако в сценарии, в котором Украина получит решающее преимущество, разведка США считает, что Киев, вероятно, «проведет более рискованные наступательные операции для получения дополнительных выгод». В ответ можно ожидать, что Россия «усилит нетрадиционные атаки на Украину», хотя, что важно, «применение ядерного оружия остается маловероятным», говорится в документе.