Витік документів Пентагону: США шпигували за Зеленським – CNN

У США триває скандал після публікації в мережі секретних документів Пентагону. Увагу до “злитих” даних привернула The New York Times. Частина документів стосується контрнаступу ЗСУ, в Офісі президента України справжність даних заперечують.

Однак у США ЗМІ не схильні скидати з рахунків дані розвідки, що з’явилися в мережі. Докладно про витік, що стався, повідомив у редакційному матеріалі 9 квітня CNN. Журналісти телеканалу вважають, що “витік документів Пентагону дає рідкісне вікно в глибину розвідувальних даних США про союзників та противників”. Саме із таким заголовком вийшла публікація.

“Деякі з документів, які офіційні особи США вважають автентичними, викривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну”, – зазначили автори статті.

Посилаючись на джерело, близьке до Президента України Володимира Зеленського, у CNN заявили: “Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік інформації”.

Тим часом у Пентагоні не заперечують витік і офіційно заявили, що оцінюють його наслідки. З такою заявою виступила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

“Міністерство оборони продовжує розглядати та оцінювати достовірність сфотографованих документів, які циркулюють у соціальних мережах і які, ймовірно, містять конфіденційні та суворо секретні матеріали, — сказала Сінгх у заяві. – Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих сфотографованих документів на національну безпеку США та наших союзників і партнерів“.

За інформацією CNN, самі документи з’явилися в мережі минулого місяця на платформі соціальних мереж Discord.

“Пости являють собою фотографії зім’ятих документів, покладених на журнали та оточених іншими випадковими об’єктами, – зазначили автори публікації. – Спікер Discord підтвердив у заяві в неділю, що вони співпрацюють із правоохоронними органами в розслідуванні”.

Переглянувши 53 документи, що просочилися, журналісти зазначили, що всі вони були підготовлені в період з середини лютого по початок березня.

“Один документ показує, що США шпигували за Зеленським. Це не дивно, сказало джерело в оточенні Зеленського, але українські чиновники глибоко розчаровані витоком інформації”, – зазначили у матеріалі CNN.

Зокрема в опублікованому в мережі звіті, заснованому на даних редіотехнічної розвідки, йдеться, що Президент України наприкінці лютого “пропонував завдати ударів по місцях дислокації російських військ у Ростовській області Росії” з використанням безпілотних літальних апаратів, оскільки Україна не має далекобійної зброї, здатної долетіти так далеко.

“Розвідка може пояснити публічні коментарі США про те, що вони не хочуть надавати Україні ракетні системи великої дальності через побоювання, що Київ використає їх для ударів усередині Росії. Але Україна пообіцяла не використовувати для цього зброю, надану США. Відповідно до цього в іншому звіті розвідки говориться, що Китай може використати українські удари по цілях у глибині Росії “як можливість представити НАТО як агресора, і може збільшити свою допомогу Росії, якщо вважатиме напади значними”, – зазначили автори публікації.

Проте американські журналісти наголосили й на публічній позиції Офісу Президента України щодо витоку, а саме заяві, яку зробив радник голови ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що документи вважає недостовірними та такими, що не мають “нічого спільного з реальними планами України”.