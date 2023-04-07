“Витік” даних про контрнаступ ЗСУ: аналітик пояснив, чому це ІПСО

Відсутність мотиву “зливати” реальні дані про контрнаступ ворога, наративи роспропаганди та “підмітні листи” – все це відзначив, аналізуючи сенсаційний матеріал The New York Times (NYT) військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

“Припустимо, розвідка росії отримує плани контрнаступу ЗСУ – їхні дії? Злити цю інформацію в мережу? Навіщо? Сенс?” – поставив риторичне питання військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко у своєму каналі в телеграмі.

Він відзначив, що війська РФ зазнають низки фіаско в Україні, втратили ініціативу та практично не просуваються вздовж лінії бойового зіткнення. У таких умовах “злити” реальні плани ворога в мережу – надмірно марнотратне рішення.

“Маючи таку інформацію, можна підготувати оборону так, щоб ЗСУ потрапили в пастку, тисячі солдатів опинилися в оточенні та були або вбиті, або опинилися в полоні. Це був би колосальний репутаційний удар, який навіть міг би стати поштовхом до жаданих кремлем переговорів. Але що робить російська сторона? Вона цю інформацію просто зливає у відкриті джерела. Тобто, ця інформація для неї не важлива, не має цінності, а це означає, що вона має виключно інформаційну компоненту”, – вважає аналітик.

Крім іншого, Коваленко виявив у поширеному вкиді наративи російської пропаганди.

“Перший наратив – Пентагон за ЗСУ планує контрнаступ, тобто підтверджується наратив про залежність Києва від Вашингтона, а також про те, що росія воює проти НАТО. Загалом, саме так зараз російські пропагандисти цю статтю й подають. Другий наратив – втрати. Буквально 2 місяці тому, 5 лютого, я попереджав, що росіяни готують масштабну ІПСО проти України, в рамках якої будуть розповсюджувати фейки про втрати ЗСУ. І аналогічна інформація зашита й у цьому вкиді, що вторить російській пропаганді”, – зазначив Коваленко.

Він порівняв інформацію, що потрапила до ЗМІ, з “підмітними листами” – улюбленими методом КДБ і ГРУ.

“Метод при формуванні маніпулятивних та відверто брехливих матеріалів, з підмішуванням їх у пакет документів/інформації, що містить достовірні дані. Таким чином, додається неправдива інформація до масиву достовірних даних, яка кардинально змінює вміст даного масиву, але при цьому складно виявити в масиві дійсно достовірної фейкову інформацію, – пояснив військово-політичний оглядач. – У випадку з нинішнім вкидом ми бачимо наявність інформації, яка відповідає, наприклад, стану справ станом на початок березня, але кардинально не відображає ситуацію станом на сьогодні. Тобто, при формуванні цього плану використовувалися старі дані та відверті фейки?”

Висновок, який робить Коваленко про гучну сенсацію, створену NYT: “з історії зі зливом “плану контрнаступу” стирчать вуха російської ІПСО (інформаційно-психологічної спецоперації – Ред.)”

“Цей злив лише доводить, що російське командування так і не володіє інформацією про підготовку контрнаступу, й ця невизначеність їх непокоїть. З цієї причини, вони йдуть на такі вкиди, щоб спробувати дезорганізувати Генштаб ЗСУ й не тільки”, – підсумував Коваленко.