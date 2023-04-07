Фейк чи диверсія? Перед контрнаступом ВСУ стався витік таємних документів

Перед контрнаступом ЗСУ у соцмережі “злили” таємні військові документи з планами США та НАТО щодо нарощування сил української армії, повідомило американське видання The New York Times (NYT).

Наразі Пентагон розслідує інцидент. Однак, незважаючи на переконливість деяких фактів у документах, є підозри, що витік – спланована дезінформація рф.

Документи з’явилися у соціальних мережах Twitter та Telegram цього тижня. Представники адміністрації президента США Джо Байдена намагалися видалити їх із мережі, але безрезультатно.

Документи не містять жодних бойових планів, не повідомляють, коли і де розпочнеться наступ ЗСУ. Але розкривають потреби ЗСУ у зброї на 1 березня.

Окрім цього, у документах можуть бути підказки, які використає армія рф. Наприклад, скільки потрібно боєприпасів для HIMARS.

З одного з документів стає відомо, що США і союзники в НАТО навчають та готують до наступу 9 бригад ЗСУ. 6 будуть готові до 31 березня, ще три – до 30 квітня. Для цих бригад потрібно понад 250 танків і 350 одиниць механізованої техніки.

РФ підробила документи, щоб зірвати військову допомогу Україні

Проте українська розвідка вже спростувала оригінальність документів. Це підробка та спецоперація спецслужб рф, заявив під час ефіру телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

“Останні десятиліття успішні операції російських спецслужб проходили у фотошопі”, – іронічно зауважив розвідник.

Юсов наголосив, що на фейковість документів вказує хибна інформація про втрати з обох боків. Для ЗСУ вона перебільшена, для росіяна навпаки зменшена. Що наштовхує на думку, що «таємну» інформацію збирали у відкритих джерелах.

Спікер заявив, що найголовніші плани росіяни побачать на полі бою. На думку Юсова, рф вдалася до підробки документів, аби зірвати або сповільнити військову допомогу Україні.