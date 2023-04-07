Ізраїль зазнав ракетного обстрілу і завдав удару у відповідь по сектору Гази

6 квітня Ізраїль зазнав обстрілу з боку Лівану – загалом було 34 запуски. За допомогою системи “Залізний купол” було перехоплено 25 ракет. У відповідь на атаку армія оборони Ізраїлю вдарила по двох тунелях та двох заводах із виробництва зброї в секторі Гази.

Пресслужба армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пише, що їхні війська вдарили по двох тунелях і двох заводах з виробництва зброї в секторі Гази, що належать терористичній організації “ХАМАС”.

“ЦАХАЛ вважає терористичну організацію “ХАМАС” відповідальною за всю терористичну діяльність, що походить із сектору Гази, і вона зіткнеться з наслідками порушень безпеки Ізраїлю”, – заявили у пресслужбі.

Відео роботи системи “Залізний купол” в Ізраїлі, джерело – соцмережі