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Ізраїль зазнав ракетного обстрілу і завдав удару у відповідь по сектору Гази

Події 08:10   07.04.2023
Олена Нагорна
Ізраїль зазнав ракетного обстрілу і завдав удару у відповідь по сектору Гази

6 квітня Ізраїль зазнав обстрілу з боку Лівану – загалом було 34 запуски. За допомогою системи “Залізний купол” було перехоплено 25 ракет. У відповідь на атаку армія оборони Ізраїлю вдарила по двох тунелях та двох заводах із виробництва зброї в секторі Гази.

Пресслужба армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)  пише, що їхні війська вдарили по двох тунелях і двох заводах з виробництва зброї в секторі Гази, що належать терористичній організації “ХАМАС”.

“ЦАХАЛ вважає терористичну організацію “ХАМАС” відповідальною за всю терористичну діяльність, що походить із сектору Гази, і вона зіткнеться з наслідками порушень безпеки Ізраїлю”, – заявили у пресслужбі.

 

 

Відео роботи системи “Залізний купол” в Ізраїлі, джерело – соцмережі

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Світ; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 08:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 квітня Ізраїль зазнав обстрілу з боку Лівану – загалом було 34 запуски. За допомогою системи “Залізний купол” було перехоплено 25 ракет. У відповідь на атаку армія оборони Ізраїлю вдарила по двох тунелях та двох заводах із виробництва зброї в секторі Гази.".