«Утечка» данных о контрнаступлении ВСУ: аналитик пояснил, почему это ИПСО

Отсутствие мотива «сливать» реальные данные о контрнаступлении врага, нарративы роспропаганды и «подметные письма» — все это отметил, анализируя сенсационный материал The New York Times (NYT) военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Предположим, разведка россии получает планы контрнаступления ВСУ — их действия? Слить эту информацию в сеть? Зачем? Смысл?» — задал риторический вопрос военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в своем канале в telegram.

Он отметил, что войска РФ терпят череду фиаско в Украине, потеряли инициативу и практически не продвигаются по линии боевого столкновения. В таких условиях «слить» реальные планы врага в сеть — чрезмерно расточительное решение.

«Владея такой информацией, можно подготовить оборону так, чтобы ВСУ попали в ловушку, тысячи солдат оказались в окружении и были либо убиты, либо оказались в плену. Это был бы колоссальный репутационный удар, который бы даже мог стать толчком к вожделенным кремлем переговорам. Но, что делает российская сторона? Она эту информацию попросту сливает в открытые источники. То есть, эта информация для нее не важна, не имеет ценности, а это означает, что она имеет исключительно информационную компоненту», — считает аналитик.

Кроме прочего, Коваленко обнаружил в распространенном вбросе нарративы российской пропаганды.

«Первый нарратив — Пентагон за ВСУ планирует контрнаступление, то есть, подтверждается нарратив о зависимости Киева от Вашингтона, а так же о том, что россия воюет против НАТО. В целом, именно так сейчас российские пропагандисты эту статью и преподносят. Второй нарратив — потери. Буквально 2 месяца назад, 5 февраля, я предупреждал, что россияне готовят масштабную ИПСО против Украины, в рамках которой будут распространять фейки о потерях ВСУ. В итоге так и получилось. Российские пропагандисты и иностранные шестерки в разнобой стали сообщать о «колоссальных» потерях ВСУ. И аналогичная информация зашита и в данном вбросе, вторящем российской пропаганде», — отметил Коваленко.

Он сравнил попавшую в СМИ информацию с «подметными письмами» — излюбленными методом КГБ и ГРУ.

«Метод при формировании манипулятивных и откровенно лживых материалов, с подмешиванием их в пакет документов/информации, содержащий достоверные данные. Таким образом, добавляется неправдивая информация в массив достоверных данных, которая кардинально меняет содержание данного массива, но при этом сложно выявить в массиве действительно достоверной информации фейковую, — пояснил военно-политический обозреватель. — В случае с нынешним вбросом мы видим наличие информации, которая соответствует, например, положению дел по состоянию на начало марта, но кардинально не отражает ситуацию по состоянию на сегодня. То есть, при формировании данного плана использовались старые данные и откровенные фейки?»

Вывод, который делает Коваленко о нашумевшей сенсации, созданной NYT: «из истории со сливом «плана контрнаступления» торчат уши российской ИПСО (информационно-психологической спецоперации — Ред.)»

«Данный слив лишь доказывает, что российское командование так и не владеет информацией о готовящемся контрнаступлении, и эта неопределенность их беспокоит. По этой причине, они идут на подобного рода вбросы, дабы попытаться дезорганизовать Генштаб ВСУ и не только», — подытожил Коваленко.