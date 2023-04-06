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ВСУ настраивают оккупантов на свое контрнаступление: Гуменюк о ситуации на юге

Происшествия 11:29   06.04.2023
Оксана Горун
ВСУ настраивают оккупантов на свое контрнаступление: Гуменюк о ситуации на юге Фото: кадр із відео

В Мелитополе в последнее время часто раздаются взрывы. В ОК «Юг» прокомментировали, какое отношение к этому имеет готовящееся контрнаступление ВСУ.

«Продолжается очень мощная подготовка к тому самому контрнаступлению, которое никто не хочет обговаривать, но все предвидят и уже почти смакуют. На самом деле это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов на то, к чему им нужно быть готовыми в дальнейшем… Это настройка на то, что оккупированная территория — неспокойная территория, поэтому надо ее деоккупировать», — прокомментировала в эфире нацмарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ночь в городе была громкой — особенно в районе авиагородка.

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«По предварительным данным взрывалась «многострадальная» вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома. Оккупанты сразу же отчитались о «точном ПВО». А сами отправили в сторону аэродрома «скорые». Подсчитываем потери русни», — написал Федоров в telegram.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 11:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Мелитополе в последнее время часто раздаются взрывы. В ОК «Юг» прокомментировали, какое отношение к этому имеет готовящееся контрнаступление ВСУ".