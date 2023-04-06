Live
  • Субота 08.04.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

ЗСУ налаштовують окупантів на свій контрнаступ: Гуменюк про ситуацію на півдні

Події 11:29   06.04.2023
Оксана Горун
ЗСУ налаштовують окупантів на свій контрнаступ: Гуменюк про ситуацію на півдні

У Мелітополі останнім часом часто лунають вибухи. В ОК “Південь” прокоментували, яке відношення до цього має контрнаступ ЗСУ, що готується.

“Продовжується дуже потужна підготовка до того самого контрнаступу, який ніхто не хоче обговорювати, але всі передбачають і вже майже смакують. Насправді це підготовчі моменти, які мають налаштувати окупантів на те, до чого їм потрібно бути готовими надалі… Це налаштування на те, що окупована територія є неспокійною територією, тому треба її деокупувати”, — прокоментувала в етері нацмарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ніч у місті була гучною – особливо в районі авіамістечка.

Читайте також:  Ситуація на фронті від ISW: на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна точаться бої

За попередніми даними вибухала “багатостраждальна” ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому. Окупанти відразу ж відзвітували про “влучне ППО”. А самі відправили в сторону аеродрому швидкі. Підраховуємо втрати русні“, – написав Федоров у телеграмі.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

22:35
Уже застосовуються засоби, про які не варто говорити – командир роти 92 ОМБр
18:14
На Харківщині під обстрілом опинилися 13 населених пунктів – Генштаб
16:59
Фейк чи диверсія? Перед контрнаступом ВСУ стався витік таємних документів
13:46
Двійник Путіна критикує президента рф і підтримує Україну
19:16
Залужний показав, як під Бахмутом працюють мінометники харківської ТрО (відео)

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ЗСУ налаштовують окупантів на свій контрнаступ: Гуменюк про ситуацію на півдні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 11:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мелітополі останнім часом часто лунають вибухи. В ОК “Південь” прокоментували, яке відношення до цього має контрнаступ ЗСУ, що готується".