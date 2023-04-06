ЗСУ налаштовують окупантів на свій контрнаступ: Гуменюк про ситуацію на півдні

У Мелітополі останнім часом часто лунають вибухи. В ОК “Південь” прокоментували, яке відношення до цього має контрнаступ ЗСУ, що готується.

“Продовжується дуже потужна підготовка до того самого контрнаступу, який ніхто не хоче обговорювати, але всі передбачають і вже майже смакують. Насправді це підготовчі моменти, які мають налаштувати окупантів на те, до чого їм потрібно бути готовими надалі… Це налаштування на те, що окупована територія є неспокійною територією, тому треба її деокупувати”, — прокоментувала в етері нацмарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ніч у місті була гучною – особливо в районі авіамістечка.

“За попередніми даними вибухала “багатостраждальна” ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому. Окупанти відразу ж відзвітували про “влучне ППО”. А самі відправили в сторону аеродрому швидкі. Підраховуємо втрати русні“, – написав Федоров у телеграмі.