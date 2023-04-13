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Утечка документов Пентагона: ФСБ насчитала потери россиян в 110 тысяч — NYT

Мир 21:52   13.04.2023
Оксана Горун
Утечка документов Пентагона: ФСБ насчитала потери россиян в 110 тысяч — NYT

Американские СМИ продолжают анализировать слитые в сеть секретные документы Пентагона. В очередной публикации The New York Times сообщила о том, что американская разведка узнала о борьбе между российскими ФСБ и минобороны.

«Новые документы, просочившиеся в сеть, свидетельствуют о широкой борьбе среди российских чиновников», — заявили авторы очередного материала NYT, посвященного «сливу» документов Пентагона. — Глубина распрей внутри российского правительства кажется шире и глубже, чем предполагалось ранее».

Так, согласно просочившимся в сеть разведданным, российские ведомства сильно не сходятся в оценках количества потерь, понесенных армией оккупантов в Украине. Причем оценки ФСБ значительно менее оптимистичны для РФ и куда ближе к данным украинского Генштаба, чем к данным российского минобороны. Документы Пентагона говорят о настоящей вражде между российскими силовиками относительно подсчета убитых и раненых.

«В одном документе представители американской разведки говорят, что главная служба внутренней разведки России, Федеральная служба безопасности, или ФСБ, «обвинила» министерство обороны страны «в сокрытии сведений о российских потерях в Украине». Это открытие подчеркивает «продолжающееся нежелание военных сообщать плохие новости по цепочке командования», — цитирует слитые в сеть выводы The New York Times.

Согласно слитому в сеть документу, ФСБ настаивает, что российское минобороны не включает в число жертв убитых и раненых бойцов Росгвардии, наемников «Вагнера», боевиков Кадырова и т.д. ФСБ «подсчитала, что фактическое число россиян, раненых и убитых в бою, приближается к 110 000 человек», — говорится в документе. И это при том, что российское минобороны в последний раз обнародовало цифру потерь — 5937 российских военнослужащих.

По информации NYT, в США официальные лица оценивают потери РФ от 189 500 до 223 000 человек (в том числе до 43 тысяч убитых в бою).

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    • Также в слитом в сеть документе Пентагона содержатся подробности конфликта между собственником Вагнера Пригожиным и российским военным командованием. По данным американской разведки, спор пытался урегулировать лично Путин, организовав встречу Пригожина и Шойгу 22 февраля.

    «Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере, частично, публичных обвинений Пригожина и вызванного ими напряжения с Шойгу», — говорится в документе.

    Ранее издание  The Washington Post со ссылкой на “слитые” в сеть и полученные СМИ секретные документы Пентагона написало о том, что война между Россией и Украиной продлится до 2024 года.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 21:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американские СМИ продолжают анализировать слитые в сеть секретные документы Пентагона. В очередной публикации The New York Times сообщила о том, что американская разведка узнала о борьбе между российскими ФСБ и минобороны".