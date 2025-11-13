Live

Сьогодні через пожежу в Ізюмі загинула дитина

Події 11:37   13.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні через пожежу в Ізюмі загинула дитина

В облуправлінні ДСНС розповіли, що отримали повідомлення про пожежу в Ізюмі сьогодні, 13 листопада, о 08:48.

Рятувальникам повідомили, що горить квартира на першому поверсі триповерхового будинку.

“Під час проведення розвідки рятувальники виявили у задимленому приміщенні непритомного 13-річного хлопчика. Бійці винесли дитину на свіже повітря та до прибуття медиків проводили реанімаційні заходи”, – зазначили пожежники.

Однак урятувати дитину не вдалося. Хлопчик помер у кареті “швидкої” шляхом до лікарні.

Нагадаємо, вранці 13 листопада у пресслужбі облуправління ДСНС повідомили, що протягом доби у рятувальників було 25 викликів. 15 разів працівники виїжджали гасити пожежі. При цьому чотири загоряння вирували через російські обстріли.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
