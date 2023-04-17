Вбивство на Новий рік. 7 років отримав 19-річний молодик, який зарізав батька

Сварка з трагічним фіналом, що сталася напередодні Нового року, завершилася вироком у 7 років ув’язнення за вбивство власного батька, повідомила Харківська обласна прокуратура.

31 грудня 2022 р., за кілька годин до Нового року, у смт Козача Лопань Харківського району сильно посварилися син та батько. 19-річний хлопець ударив батька дерев’яним ціпком, від чого той упав на землю. Після цього син зарізав батька кухонним ножем. Зрозумівши, що той не дихає, вбивця переніс тіло надвір і скинув його в зливну яму на подвір’ї.

Суд визнав винним 19-річного молодика в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначили покарання у вигляді 7 років ув’язнення.