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Вбивство на Новий рік. 7 років отримав 19-річний молодик, який зарізав батька

Події 16:56   17.04.2023
Оксана Якушко
Вбивство на Новий рік. 7 років отримав 19-річний молодик, який зарізав батька

Сварка з трагічним фіналом, що сталася напередодні Нового року, завершилася вироком у 7 років ув’язнення за вбивство власного батька, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

31 грудня 2022 р., за кілька годин до Нового року, у смт Козача Лопань Харківського району сильно посварилися син та батько. 19-річний хлопець ударив батька дерев’яним ціпком, від чого той упав на землю. Після цього син зарізав батька кухонним ножем. Зрозумівши, що той не дихає, вбивця переніс тіло надвір і скинув його в зливну яму на подвір’ї.

Суд визнав винним 19-річного молодика в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначили покарання у вигляді 7 років ув’язнення.

Також читайте: За кілька годин до Нового року. На Харківщині молодик убив батька

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 16:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сварка з трагічним фіналом, що сталася напередодні Нового року, завершилася вироком у 7 років ув’язнення за вбивство власного батька, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".