За кілька годин до Нового року. На Харківщині юнак вбив батька

Сварка з трагічним фіналом сталася у селі Козача Лопань напередодні Нового року — 18-річного хлопця підозрюють у вбивстві рідного батька, повідомила Харківська обласна прокуратура.

За кілька годин до Нового року в родині виник побутовий конфлікт. 18-річний хлопець почав сваритись з рідним батьком, але словами конфлікт на обмежився.

Молодик вдарив дерев‘яним ціпком батька, після чого той впав на землю. Потім син вдарив батька ще й кухонним ножем. Розуміючи, що батько не дихає, хлопець переніс його тіло на вулицю та скинув у зливну яму на подвір’ї.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 18-річному мешканцю смт Козача Лопань за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).