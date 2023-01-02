За кілька годин до Нового року. На Харківщині юнак вбив батька
Сварка з трагічним фіналом сталася у селі Козача Лопань напередодні Нового року — 18-річного хлопця підозрюють у вбивстві рідного батька, повідомила Харківська обласна прокуратура.
За кілька годин до Нового року в родині виник побутовий конфлікт. 18-річний хлопець почав сваритись з рідним батьком, але словами конфлікт на обмежився.
Молодик вдарив дерев‘яним ціпком батька, після чого той впав на землю. Потім син вдарив батька ще й кухонним ножем. Розуміючи, що батько не дихає, хлопець переніс його тіло на вулицю та скинув у зливну яму на подвір’ї.
Дергачівська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 18-річному мешканцю смт Козача Лопань за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2023 в 19:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сварка з трагічним фіналом сталася у селі Козача Лопань напередодні Нового року — 18-річного хлопця підозрюють у вбивстві рідного батька, повідомила Харківська обласна прокуратура.".