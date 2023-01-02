За несколько часов до Нового года. На Харьковщине молодой человек убил отца
Ссора с трагическим финалом произошла в селе Казачья Лопань в канун Нового года — 18-летний парень подозреваемый в убийстве родного отца, сообщила Харьковская областная прокуратура.
За несколько часов до Нового года в семье возник бытовой конфликт. 18-летний парень начал ссориться с родным отцом, но словами конфликт не ограничился.
Молодой человек ударил деревянной палкой отца, после чего тот упал на землю. Затем сын ударил отца еще и кухонным ножом. Понимая, что отец не дышит, парень перенес его тело на улицу и сбросил в сливную яму во дворе.
Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 18-летнему жителю пгт Казачья Лопань по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 19:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ссора с трагическим финалом произошла в селе Казачья Лопань в канун Нового года — 18-летний парень подозреваемый в убийстве родного отца, сообщила Харьковская областная прокуратура.".