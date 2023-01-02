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За несколько часов до Нового года. На Харьковщине молодой человек убил отца

Общество 19:19   02.01.2023
Оксана Якушко
За несколько часов до Нового года. На Харьковщине молодой человек убил отца

Ссора с трагическим финалом произошла в селе Казачья Лопань в канун Нового года — 18-летний парень подозреваемый в убийстве родного отца, сообщила Харьковская областная прокуратура.

За несколько часов до Нового года в семье возник бытовой конфликт. 18-летний парень начал ссориться с родным отцом, но словами конфликт не ограничился.

Молодой человек ударил деревянной палкой отца, после чего тот упал на землю. Затем сын ударил отца еще и кухонным ножом. Понимая, что отец не дышит, парень перенес его тело на улицу и сбросил в сливную яму во дворе.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 18-летнему жителю пгт Казачья Лопань по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 января 2023 в 19:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ссора с трагическим финалом произошла в селе Казачья Лопань в канун Нового года — 18-летний парень подозреваемый в убийстве родного отца, сообщила Харьковская областная прокуратура.".