За несколько часов до Нового года. На Харьковщине молодой человек убил отца

Ссора с трагическим финалом произошла в селе Казачья Лопань в канун Нового года — 18-летний парень подозреваемый в убийстве родного отца, сообщила Харьковская областная прокуратура.

За несколько часов до Нового года в семье возник бытовой конфликт. 18-летний парень начал ссориться с родным отцом, но словами конфликт не ограничился.

Молодой человек ударил деревянной палкой отца, после чего тот упал на землю. Затем сын ударил отца еще и кухонным ножом. Понимая, что отец не дышит, парень перенес его тело на улицу и сбросил в сливную яму во дворе.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 18-летнему жителю пгт Казачья Лопань по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).