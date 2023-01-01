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Полиция в Харькове возбудила уголовное дело из-за наезда на пешехода

Общество 16:33   01.01.2023
Оксана Якушко
Полиция в Харькове возбудила уголовное дело из-за наезда на пешехода

31 декабря по улице Полтавский шлях 29-летний водитель «ВАЗ 21120» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Травмы и многочисленные переломы получил 33-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Статья предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 16:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 декабря по улице Полтавский шлях 29-летний водитель «ВАЗ 21120» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.".