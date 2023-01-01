Полиция в Харькове возбудила уголовное дело из-за наезда на пешехода
31 декабря по улице Полтавский шлях 29-летний водитель «ВАЗ 21120» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Травмы и многочисленные переломы получил 33-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Статья предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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- • Дата публикации материала: 1 января 2023 в 16:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 декабря по улице Полтавский шлях 29-летний водитель «ВАЗ 21120» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.".