Полиция в Харькове возбудила уголовное дело из-за наезда на пешехода

31 декабря по улице Полтавский шлях 29-летний водитель «ВАЗ 21120» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Травмы и многочисленные переломы получил 33-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Статья предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.