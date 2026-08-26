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Открыли уголовное дело из-за стрельбы при возможном участии ТЦК в Харькове

Происшествия 19:11   26.08.2026
Оксана Якушко
Открыли уголовное дело из-за стрельбы при возможном участии ТЦК в Харькове Скриншот

Уголовное производство открыли по факту инцидента в Киевском районе Харькова, произошедшего вечером 23 августа, сообщает Нацполиция.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны к инциденту на Северной Салтовке, а также возможных свидетелей стрельбы. Полицейские проводят досудебное расследование.

Напомним, как писала ранее МГ «Объектив», в соцсетях распространили видео, где есть кадры конфликтной ситуации, во время которой, по утверждению авторов публикации, раздались выстрелы. Инцидент произошел 23 августа около 22:20 на Северной Салтовке.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство).

В рамках уголовного производства проводят расследование, чтобы установить обстоятельства происшествия, свидетелей и проверить информацию, распространенную в соцсетях, в том числе о возможном применении оружия.

Полиция призывает граждан, которые стали свидетелями происшествия или имеют фото- или видеозаписи, которые могут иметь значение для расследования, обратиться к стражам порядка и предоставить имеющуюся информацию.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 19:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уголовное производство открыли по факту инцидента в Киевском районе Харькова, произошедшего вечером 23 августа, сообщает Нацполиция.".