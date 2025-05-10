У 49-летнего мужчины сломана челюсть: «инцидент» с ТЦК в Харькове (видео)

Полиция Харьковской области сообщила, что открыла уголовное производство по факту «инцидента между сотрудниками ТЦК и мужчиной в Индустриальном районе».

«9 мая в отдел полиции №1 Харьковского РУП №2 поступило сообщение о том, что в помещении ТЦК незаконно удерживают 49-летнего мужчину. Также заявитель сообщил, что его брату нанесли телесные повреждения во время словесного конфликта. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. После чего он написал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений мужчинами в военной форме», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские квалифицировали происшествие как «преднамеренное средней тяжести телесное повреждение».

Ранее в Telegram-каналах Харькова опубликовали видео, где мужчина показывает побои сотруднице «скорой». А та комментирует, что у него закрытый перелом челюсти.

Видео: «Труха»

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Подписчик, приславший это видео анонимному Telegram-каналу «Труха», сопроводил его следующим текстом: «ТЦК-шники похитили и побили бывшего военного. Ситуация произошла в Немышлянском ТЦК. Мужчину силой удерживали и жестоко избили. Полицию и «скорую» долго не пускали внутрь». Харьковский ОТЦК и СП еще не опубликовал свою версию событий.