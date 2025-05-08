Харьковский ОТЦК и Нацполиция объяснили задержание мужчины

Харьковский ОТЦК и Нацполиция прокомментировали видео, распространяемое в соцсетях.

На видео зафиксирован конфликт между военнослужащими ТЦК и гражданином.

«Инцидент произошел во время совместных мер оповещения, проводимых военнослужащими ТЦК вместе с представителями Национальной полиции. Военнослужащие предложили гражданину предоставить на проверку военно-учетные документы, но в ответ получили отказ в грубой форме. Кроме того, мужчина применил перечный баллончик и напал на военнослужащих. Один из военнослужащих получил повреждение лица. По факту этого инцидента назначена служебная проверка», — заявили в ОТЦК.

В Нацполиции тоже прокомментировали инцидент. По словам правоохранителей, они остановили мужчину во время патрулирования для проверки документов.

«Последний отказался их предоставить и вел себя дерзко, после чего попытался скрыться во время установления личности. Правоохранители действовали в рамках закона — требование предъявить документы правомерно. Попытка задержания была реакцией на нарушение», — подчеркнули в Нацполиции.

Видео: Харків 1654