Харьковский ОТЦК и Нацполиция объяснили задержание мужчины
Харьковский ОТЦК и Нацполиция прокомментировали видео, распространяемое в соцсетях.
На видео зафиксирован конфликт между военнослужащими ТЦК и гражданином.
«Инцидент произошел во время совместных мер оповещения, проводимых военнослужащими ТЦК вместе с представителями Национальной полиции. Военнослужащие предложили гражданину предоставить на проверку военно-учетные документы, но в ответ получили отказ в грубой форме. Кроме того, мужчина применил перечный баллончик и напал на военнослужащих. Один из военнослужащих получил повреждение лица. По факту этого инцидента назначена служебная проверка», — заявили в ОТЦК.
В Нацполиции тоже прокомментировали инцидент. По словам правоохранителей, они остановили мужчину во время патрулирования для проверки документов.
«Последний отказался их предоставить и вел себя дерзко, после чего попытался скрыться во время установления личности. Правоохранители действовали в рамках закона — требование предъявить документы правомерно. Попытка задержания была реакцией на нарушение», — подчеркнули в Нацполиции.
Видео: Харків 1654
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- Категории: Происшествия, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 21:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский ОТЦК и Нацполиция прокомментировали видео, распространяемое в соцсетях.".