Копы окрыли дело против женщины, прятавшей детей от эвакуации под Купянском

Происшествия 19:06   04.03.2026
Оксана Якушко
Копы окрыли дело против женщины, прятавшей детей от эвакуации под Купянском

Правоохранители Харьковщины расследуют факт ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей, которая избегала принудительной эвакуации, сообщает Нацполиция.

Следователи устанавливают обстоятельства пребывания женщины с двумя малолетними детьми в селе Новоосиново на Купянщине, который подвергся враждебному обстрелу.

20 февраля в этом селе в результате авиаударов россиян погиб муж эвакуированной женщины и еще одна местная жительница. А тяжело раненую женщину вместе с двумя детьми, старшая также получила тяжелые травмы, эвакуировали из села. Ранее СМИ сообщали, что женщина с детьми не выезжала из села из-за скрывавшегося от мобилизации мужа.

В настоящее время мать детей находится в больнице.

Сведения о преступлении внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Автор: Оксана Якушко
