Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского
Президент Украины накануне заявил, что ключевыми целями новых ударов РФ станут водоснабжение и логистическая инфраструктура Украины. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил: подобные объекты на Харьковщине уже под ударами.
«Ведут ли разведывательные операции по водоснабжению, объектам водоснабжения и так далее. Я даже скажу так: у нас всю зиму идут удары по объектам водоснабжения, в том числе. И по объектам энергоснабжения, обеспечивающим водоснабжение, — сказал Синегубов на брифинге 4 марта, передает корреспондент МГ «Объектив». — То есть, мы в этом процессе уже живем».
На вопрос, принимает ли власть и местное самоуправление меры, чтобы люди не остались без воды, начальник ХОВА ответил так: «Люди могут открыть краны с водой и увидеть, есть ли там вода или нет. Если есть, наверное, какие-то меры есть».
При этом Синегубов признал: принятых мер, конечно, недостаточно, чтобы полностью обезопасить систему водоснабжения.
Читайте также: СНБО с участием Харькова: что обсуждали в столице, рассказал президент
«Мы понимаем те вызовы, которые есть, и те предупреждения, которые есть от разведок. Мы работаем. Город работает над этим, чтобы усиливать защиту и противодействовать этим вызовам. Очень большой комплекс работ уже произведен, запланирован и уже реализуется», — подчеркнул начальник ХОВА.
