Угроза для водоснабжения Харькова: Синегубов о предупреждении Зеленского

Оригинально 14:01   04.03.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Президент Украины накануне заявил, что ключевыми целями новых ударов РФ станут водоснабжение и логистическая инфраструктура Украины. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил: подобные объекты на Харьковщине уже под ударами.

«Ведут ли разведывательные операции по водоснабжению, объектам водоснабжения и так далее. Я даже скажу так: у нас всю зиму идут удары по объектам водоснабжения, в том числе. И по объектам энергоснабжения, обеспечивающим водоснабжение, — сказал Синегубов на брифинге 4 марта, передает корреспондент МГ «Объектив». —  То есть, мы в этом процессе уже живем».

На вопрос, принимает ли власть и местное самоуправление меры, чтобы люди не остались без воды, начальник ХОВА ответил так: «Люди могут открыть краны с водой и увидеть, есть ли там вода или нет. Если есть, наверное, какие-то меры есть».

При этом Синегубов признал: принятых мер, конечно, недостаточно, чтобы полностью обезопасить систему водоснабжения.

«Мы понимаем те вызовы, которые есть, и те предупреждения, которые есть от разведок. Мы работаем. Город работает над этим, чтобы усиливать защиту и противодействовать этим вызовам. Очень большой комплекс работ уже произведен, запланирован и уже реализуется», — подчеркнул начальник ХОВА.

