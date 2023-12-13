Россияне обстрелом перебили сети: газ вернули в 950 домов на Харьковщине

На Харьковщине восстановили газоснабжение 950 домовладений, сообщил харьковский филиал «Газсети». Без газа были жители Великобурлукской громады, по которой через границу били россияне.

«Газсети» возобновили газоснабжение после обстрелов до 950 домовладений Великобурлукской громады. Во время обстрелов армией России территории Великобурлукской громады были повреждены газораспределительные сети, по которым газ поступает к потребителям. Враг оставил без отопления и возможности приготовить еду жителей 1007 жилых домов», — сообщила пресс-служба харьковского филиала «Газсети».

По информации газовиков, армия оккупантов перебила газопровод и находящийся рядом водопровод. В результате поврежденные газовые сети затопило.

«Несмотря на сложности, в течение суток газовики выполнили основную часть восстановительных работ на сети и возобновили газоснабжение для 950 семей Великобурлукской громады. Ремонтные работы продолжаются», — проинформировали специалисты.