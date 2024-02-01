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Какая вода течет из кранов харьковчан — мониторинг коммунальщиков

Общество 15:04   01.02.2024
Елена Нагорная
Какая вода течет из кранов харьковчан — мониторинг коммунальщиков

В КП «Харьковводоканал» рассказали, что ежедневно исследуют более 40 проб водопроводной воды. Специалисты утверждают, что ее качество соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Перед подачей в Харьков вода проходит предварительную очистку на комплексах «Донец» и «Днепр». Пробы берут из резервуаров чистой воды, насосных станций, водоразборных колонок, а также из водопроводной сети во всех районах города, рассказал начальник лаборатории Андрей Стародубов, передает пресс-служба горсовета.

Воду проверяют по четырем направлениям: бактериологии, вирусологии, паразитологии и гидробиологии.

«Качество водопроводной воды соответствует всем установленным стандартам. Но если какие-то показатели превышают норму, мы об этом сразу сообщаем на место забора воды, и специалисты принимают необходимые меры», — говорит начальница микробиологического отдела лаборатории Елена Максимова.

Специалисты отмечают, что полномасштабная война не повлияла на качество водопроводной воды, которая поступает в квартиры харьковчан.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 15:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковводоканал» рассказали, что ежедневно исследуют более 40 проб водопроводной воды. Специалисты утверждают, что ее качество соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.".