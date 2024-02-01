Яка вода тече з кранів харків’ян – моніторинг комунальників
У КП “Харківводоканал” розповіли, що щоденно досліджують понад 40 проб водопровідної води. Фахівці стверджують, що її якість відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
Перед подачею до Харкова вода проходить попереднє очищення на комплексах «Донець» та «Дніпро». Проби беруть із резервуарів чистої води, насосних станцій, водорозбірних колонок, а також із водопровідної мережі у всіх районах міста, розповів начальник лабораторії Андрій Стародубов, передає пресслужба міськради.
Воду перевіряють за чотирма напрямками: бактеріології, вірусології, паразитології та гідробіології.
“Якість водопровідної води відповідає всім встановленим нормам та стандартам. Але якщо якісь показники перевищують норму, ми про це одразу повідомляємо на місце забору води, і фахівці вживають необхідних заходів”, – каже начальниця мікробіологічного відділу лабораторії Олена Максимова.
Фахівці зазначають, що повномасштабна війна не вплинула на якість водопровідної води, яка надходить до квартир харків’ян.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 15:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківводоканал” розповіли, що щоденно досліджують понад 40 проб водопровідної води. ".