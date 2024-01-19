У Харкові комунальники змінюють труби на Салтівці

Бригади комунальників почали змінювати технічно зношену ділянку трубопроводу на перехресті вул. Академіка Павлова та пр. Ювілейного у Харкові, який забезпечує водою мешканців Салтівського та Київського районів, повідомили у КП «Харківводоканал».

Комунальники перекладуть понад 150 м трубопроводу, повідомив заступник директора з виробництва комплексу “Харківводопостачання” Микола Завада.

Наразі на об’єкті тривають земляні роботи. Завершити реконструкцію ділянки водоводу планують до кінця січня. На час проведення робіт воду подають резервними лініями.

«Після виконання робіт проведуть гідравлічні випробування, промивання та санітарну обробку водоводу. Це покращить якість води, зменшить кількість поривів на мережах», – зазначив Микола Завада.