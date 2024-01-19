В Харькове коммунальщики меняют трубы на Салтовке

Бригады коммунальщиков начали менять технически изношенный участок трубопровода на перекрестке ул. Академика Павлова и пр. Юбилейного в Харькове, который обеспечивает водой жителей Салтовского и Киевского районов, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики переложат более 150 м трубопровода, сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада.

Сейчас на объекте продолжаются земляные работы. Завершить реконструкцию участка водовода планируют до конца января. На время проведения работ воду подают по резервным линиям.

«После выполнения работ будут проведены гидравлические испытания, промывки и санитарная обработка водовода. Это улучшит качество воды, уменьшит количество порывов на сетях», — отметил Николай Завада.