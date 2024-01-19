В Харькове коммунальщики меняют трубы на Салтовке
Бригады коммунальщиков начали менять технически изношенный участок трубопровода на перекрестке ул. Академика Павлова и пр. Юбилейного в Харькове, который обеспечивает водой жителей Салтовского и Киевского районов, сообщили в КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики переложат более 150 м трубопровода, сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада.
Сейчас на объекте продолжаются земляные работы. Завершить реконструкцию участка водовода планируют до конца января. На время проведения работ воду подают по резервным линиям.
«После выполнения работ будут проведены гидравлические испытания, промывки и санитарная обработка водовода. Это улучшит качество воды, уменьшит количество порывов на сетях», — отметил Николай Завада.
Читайте также: Около 10 тысяч харьковчан остались без воды из-за ракетных обстрелов 2 января
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вода, водовод, коммунальщики, КП «Харьковводоканал», салтовка, труба;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове коммунальщики меняют трубы на Салтовке»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 19:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады коммунальщиков начали менять технически изношенный участок трубопровода на перекрестке ул. Академика Павлова и пр. Юбилейного в Харькове, который обеспечивает водой жителей Салтовского и Киевского районов, сообщили в КП «Харьковводоканал».".