Масштабная проверка воды из водопроводов Харькова и области: где качество хуже

Результаты масштабной проверки качества воды из источников и сетей централизованного водоснабжения озвучил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Сообщается, что это исследование проводили в первом полугодии. Качество воды проверяли по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Из 551 пробы, отобранной из водопровода Харькова для исследования по санитарно-химическим показателям, не соответствовали нормативным требованиям восемь (1,5%). Превышения наблюдались по цветности, мутности, общей жесткости, содержанию железа и сульфатов. А вот по микробиологическим показателям нормативам не соответствовали уже 27 (5,1%) из 530 проб, но они были отобраны преимущественно из уличных колонок на тупиковых участках водопровода.

Всего за полгода на Харьковщине (включая Харьков) по санитарно-химическим показателям исследовали 4849 проб воды, из которых 205 (4,2%) не соответствовали гигиеническим требованиям. Больше всего проб с отклонениями отобрали из водопроводов Лозовского района (Близнюковская, Алексеевская и Лозовская громады), Купянского района (Шевченковская, Ольховатская и Великобурлукская громады), Берестинского района (Сахновщинская и Зачепиловская громады). Превышение были по показателям мутности, цветности, общей жесткости, содержания сухого остатка, железа, марганца, сульфатов, нитратов, аммиака, хлоридов, кремния, фтора.

По микробиологическим показателям в регионе в целом исследовали 5615 проб воды, из них 135 (2,4%) требованиям не соответствовали. Наибольший процент проб с отклонениями — в Харьковском районе (Ольховская, Мерефянская громады) и Берестинском районе (Зачепиловская, Наталинская и Староверовская громады).

По паразитологическим показателям исследовали 147 проб воды, все пробы соответствовали требованиям.