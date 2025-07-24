Масштабна перевірка води з водопроводів Харкова та області: де якість гірша

Результати масштабної перевірки якості води із джерел та мереж централізованого водопостачання озвучив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Повідомляється, що це дослідження проводили у першому півріччі. Якість води перевіряли за санітарно-хімічними, мікробіологічними та паразитологічними показниками.

З 551 проби, відібраної з водогону Харкова для дослідження за санітарно-хімічними показниками, не відповідали нормативним вимогам вісім (1,5%). Перевищення спостерігалось за кольоровістю, каламутністю, загальною жорсткістю, вмістом заліза та сульфатів. А от за мікробіологічними показниками нормативам не відповідали вже 27 (5,1%) з 530 проб, але вони були відібрані переважно з вуличних водорозбірних колонок на тупикових ділянках водопровідних мереж.

Загалом за пів року на Харківщині (включно з Харковом) за санітарно-хімічними показниками дослідили 4849 проб води, з яких 205 (4,2%) не відповідали гігієнічним вимогам. Найбільше проб з відхиленнями було відібрано з водогонів Лозівського району (Близнюківська, Олексіївська та Лозівська громади), Куп’янського району (Шевченківська, Вільхуватська та Великобурлуцька громади), Берестинського району (Сахновщинська та Зачепилівська громади). Перевищення були за показниками каламутності, кольоровості, загальної жорсткості, вмісту сухого залишку, заліза, марганцю, сульфатів, нітратів, аміаку, хлоридів, кремнію, фтору.

За мікробіологічними показниками в регіоні загалом дослідили 5615 проб води, з них 135 (2,4%) вимогам не відповідали. Найбільший відсоток проб з відхиленнями – в Харківському районі (Вільхівська, Мереф’янська громади) та Берестинському районі (Зачепилівська, Наталинська та Старовірівська громади).

За паразитологічними показниками дослідили 147 проб води, усі відповідали вимогам.