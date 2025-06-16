Фекальные загрязнения и не только: что нашли в воде на харьковских пляжах
В течение мая-июня специалисты изучили 26 проб воды на пляжах в областном центре.
Как сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней», превышение показателей эпидемической безопасности выявлено в 14 пробах (53,8%) на 5 пляжах.
«В пределах акватории пляжей Алексеевского лугопарка, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера и Удянского гидропарка в городе Харьков содержание лактозоположительных кишечных палочек находится на уровне 13-370 тыс., что превышает нормативное значение 5 тыс. на дм3. Кроме этого, в воде Безлюдовского водоема, Основянского озера и Удянского гидропарка обнаружены микроорганизмы, свидетельствующие о наличии фекального загрязнения водоемов и рисках заражения возбудителями инфекционных болезней во время купания», — информируют специалисты.
Они рекомендуют оценить все существующие риски, прежде чем принять решение по отдыху на воде.
«Купание в водоемах Харьковской области летом 2025 года запрещено. Решение о запрете использования водных объектов летом для купания и массового отдыха население уже приняли во всех 7 районных военных администрациях и Харьковском городском совете», — добавили в учреждении.
Напомним, 30 апреля 2025 года исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа. 16 мая Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала местным комиссиям продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето.
Читайте также: На любимых харьковчанами пляжах запретили купаться летом: почему
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, купание, новости Харькова, пляж;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Фекальные загрязнения и не только: что нашли в воде на харьковских пляжах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение мая-июня специалисты изучили 26 проб воды на пляжах в областном центре.".