Live
  • Пн 16.06.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.45
  • EUR 47.69

Фекальные загрязнения и не только: что нашли в воде на харьковских пляжах

Общество 13:14   16.06.2025
Виктория Яковенко
Фекальные загрязнения и не только: что нашли в воде на харьковских пляжах

В течение мая-июня специалисты изучили 26 проб воды на пляжах в областном центре.

Как сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней», превышение показателей эпидемической безопасности выявлено в 14 пробах (53,8%) на 5 пляжах.

«В пределах акватории пляжей Алексеевского лугопарка, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера и Удянского гидропарка в городе Харьков содержание лактозоположительных кишечных палочек находится на уровне 13-370 тыс., что превышает нормативное значение 5 тыс. на дм3. Кроме этого, в воде Безлюдовского водоема, Основянского озера и Удянского гидропарка обнаружены микроорганизмы, свидетельствующие о наличии фекального загрязнения водоемов и рисках заражения возбудителями инфекционных болезней во время купания», — информируют специалисты.

Они рекомендуют оценить все существующие риски, прежде чем принять решение по отдыху на воде.

«Купание в водоемах Харьковской области летом 2025 года запрещено. Решение о запрете использования водных объектов летом для купания и массового отдыха население уже приняли во всех 7 районных военных администрациях и Харьковском городском совете», — добавили в учреждении.

Напомним, 30 апреля 2025 года исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа. 16 мая Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала местным комиссиям продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето.

Читайте также: На любимых харьковчанами пляжах запретили купаться летом: почему

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Вишенка на торте»: мужчина пытался перевезти в Рогань четыре ФАБа – НГУ
«Вишенка на торте»: мужчина пытался перевезти в Рогань четыре ФАБа – НГУ
16.06.2025, 10:55
ДТП на Харьковщине: перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие
ДТП на Харьковщине: перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие
16.06.2025, 12:08
Новости Харькова — главное за 16 июня: 30 ударов за неделю, ДТП с пассажирами
Новости Харькова — главное за 16 июня: 30 ударов за неделю, ДТП с пассажирами
16.06.2025, 12:37
На Харьковщине РФ применяет тактику Первой мировой войны – что это значит
На Харьковщине РФ применяет тактику Первой мировой войны – что это значит
16.06.2025, 10:17
Терехов созывает внеочередную сессию в Харькове – зачем
Терехов созывает внеочередную сессию в Харькове – зачем
16.06.2025, 11:45
Фекальные загрязнения и не только: что нашли в воде на харьковских пляжах
Фекальные загрязнения и не только: что нашли в воде на харьковских пляжах
16.06.2025, 13:14

Новости по теме:

12:08
Воды не будет в одном из районов Харькова и пригороде в среду: адреса
13:40
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
13:13
Воду отключат в среду в одном из районов Харькова: адреса
12:07
Водохранилище, снабжающее Харьков, продолжают наполнять: видео от Зеленского
11:30
Наполнение водохранилища, снабжающего Харьков, наконец началось (видео)

Вы читали новость: «Фекальные загрязнения и не только: что нашли в воде на харьковских пляжах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение мая-июня специалисты изучили 26 проб воды на пляжах в областном центре.".