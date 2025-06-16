Фекальные загрязнения и не только: что нашли в воде на харьковских пляжах

В течение мая-июня специалисты изучили 26 проб воды на пляжах в областном центре.

Как сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней», превышение показателей эпидемической безопасности выявлено в 14 пробах (53,8%) на 5 пляжах.

«В пределах акватории пляжей Алексеевского лугопарка, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основянского озера и Удянского гидропарка в городе Харьков содержание лактозоположительных кишечных палочек находится на уровне 13-370 тыс., что превышает нормативное значение 5 тыс. на дм3. Кроме этого, в воде Безлюдовского водоема, Основянского озера и Удянского гидропарка обнаружены микроорганизмы, свидетельствующие о наличии фекального загрязнения водоемов и рисках заражения возбудителями инфекционных болезней во время купания», — информируют специалисты.

Они рекомендуют оценить все существующие риски, прежде чем принять решение по отдыху на воде.

«Купание в водоемах Харьковской области летом 2025 года запрещено. Решение о запрете использования водных объектов летом для купания и массового отдыха население уже приняли во всех 7 районных военных администрациях и Харьковском городском совете», — добавили в учреждении.

Напомним, 30 апреля 2025 года исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа. 16 мая Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала местным комиссиям продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето.