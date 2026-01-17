В Лозовой авария на водопроводе: Зеленский записал видео с места
В условиях сильных морозов в Лозовой коммунальщики устраняют потоп на улице. Прорвало трубу. Без воды почти 1000 абонентов.
«Порыв на втором микрорайоне. Участок сложный, потому что здесь было санирование. И в футляре труба лежит. Видно, не выдержала на стыке. Сейчас все службы здесь работают. Я думаю, все будет хорошо. У нас 903 абонента без воды. И 1774 человека, использующих эту воду», — сообщил с места аварии мэр Лозовой Сергей Зеленский.
Видео: Сергей Зеленский/Telegram
Он подчеркнул, что несмотря на низкую температуру, ремонтники работают оперативно.
«К сожалению, вражеские атаки и мороз усугубляют состояние сетей», — отметил Лозовской городской голова.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе еще продолжают устранять последствия «прилетов» по энергетическим объектам. Терехов заявил, что логику энергетической безопасности в Украине необходимо изменить. Харьков двигается в этом направлении, однако энергетический остров в городе еще не готов полностью.
Категории: Происшествия, Харьков
Дата публикации материала: 17 января 2026 в 13:12