В Лозовой авария на водопроводе: Зеленский записал видео с места

В условиях сильных морозов в Лозовой коммунальщики устраняют потоп на улице. Прорвало трубу. Без воды почти 1000 абонентов.

«Порыв на втором микрорайоне. Участок сложный, потому что здесь было санирование. И в футляре труба лежит. Видно, не выдержала на стыке. Сейчас все службы здесь работают. Я думаю, все будет хорошо. У нас 903 абонента без воды. И 1774 человека, использующих эту воду», — сообщил с места аварии мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Видео: Сергей Зеленский/Telegram

Он подчеркнул, что несмотря на низкую температуру, ремонтники работают оперативно.

«К сожалению, вражеские атаки и мороз усугубляют состояние сетей», — отметил Лозовской городской голова.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе еще продолжают устранять последствия «прилетов» по энергетическим объектам. Терехов заявил, что логику энергетической безопасности в Украине необходимо изменить. Харьков двигается в этом направлении, однако энергетический остров в городе еще не готов полностью.