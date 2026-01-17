Live

У Лозовій аварія на водопроводі: Зеленський записав відео з місця

Події 13:12   17.01.2026
Оксана Горун
У Лозовій аварія на водопроводі: Зеленський записав відео з місця

В умовах сильних морозів у Лозовій комунальники усувають потоп на вулиці. Прорвало трубу. Без води майже 1000 абонентів. 

“Порив на другому мікрорайоні. Ділянка складна, тому що тут було санування. І в футлярі труба лежить, видно не витримала на стику. Зараз усі служби тут працюють. Я думаю, все буде добре. У нас 903 абоненти без води. І 1774 людини, які використовують цю воду”, — повідомив з місця аварії мер Лозової Сергій Зеленський.

Відео: Сергій Зеленський/телеграм

Він наголосив, що попри низьку температуру, ремонтники працюють оперативно.

“На жаль, ворожі атаки та мороз ускладнюють стан мереж”, – зазначив Лозовський міський голова.

Читайте також: Що вибухнуло в багатоповерхівці у Харкові — з’явилася версія поліції

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті ще продовжують усувати наслідки “прильотів” по енергетичних об’єктах. Терехов заявив, що логіку енергетичної безпеки в Україні необхідно змінити. Харків рухається в цьому напрямку, проте енергетичний острів у місті ще не готовий повністю.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Лозовій аварія на водопроводі: Зеленський записав відео з місця
У Лозовій аварія на водопроводі: Зеленський записав відео з місця
17.01.2026, 13:12
Вибух у багатоповерхівці в Харкові: завали розбирають 49 рятувальників (відео)
Вибух у багатоповерхівці в Харкові: завали розбирають 49 рятувальників (відео)
17.01.2026, 10:30
Новини Харкова – головне 17 січня: вибух у багатоповерхівці, удар по Бурлуку
Новини Харкова – головне 17 січня: вибух у багатоповерхівці, удар по Бурлуку
17.01.2026, 12:45
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
17.01.2026, 11:20
У Харкові був вибух у багатоповерхівці: є загиблі (відео)
У Харкові був вибух у багатоповерхівці: є загиблі (відео)
17.01.2026, 08:06
Кинув недопалок і може сісти на 10 років: чоловікові повідомили про підозру
Кинув недопалок і може сісти на 10 років: чоловікові повідомили про підозру
17.01.2026, 11:54

Новини за темою:

16.01.2026
ДТП із шістьма авто на Клочківській у Харкові: є загиблий і постраждалі (фото)
13.01.2026
Смертельна ДТП на Харківщині: вантажівка збила пішохода
12.01.2026
Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні
10.01.2026
Замість газу – вода: без послуги чоловік залишив сусідів у Харкові (відео)
08.01.2026
Найчастіше у вихідні: майже 3 тисячі ДТП сталося на Харківщині у 2025 році


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Лозовій аварія на водопроводі: Зеленський записав відео з місця», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2026 в 13:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В умовах сильних морозів у Лозовій комунальники усувають потоп на вулиці. Прорвало трубу. Без води майже 1000 абонентів".