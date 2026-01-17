У Лозовій аварія на водопроводі: Зеленський записав відео з місця
В умовах сильних морозів у Лозовій комунальники усувають потоп на вулиці. Прорвало трубу. Без води майже 1000 абонентів.
“Порив на другому мікрорайоні. Ділянка складна, тому що тут було санування. І в футлярі труба лежить, видно не витримала на стику. Зараз усі служби тут працюють. Я думаю, все буде добре. У нас 903 абоненти без води. І 1774 людини, які використовують цю воду”, — повідомив з місця аварії мер Лозової Сергій Зеленський.
Відео: Сергій Зеленський/телеграм
Він наголосив, що попри низьку температуру, ремонтники працюють оперативно.
“На жаль, ворожі атаки та мороз ускладнюють стан мереж”, – зазначив Лозовський міський голова.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті ще продовжують усувати наслідки “прильотів” по енергетичних об’єктах. Терехов заявив, що логіку енергетичної безпеки в Україні необхідно змінити. Харків рухається в цьому напрямку, проте енергетичний острів у місті ще не готовий повністю.
