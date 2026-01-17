Що вибухнуло в багатоповерхівці в Харкові – з’явилася версія поліції
Експерти зробили попередній висновок щодо причин вибуху, який стався вночі 17 січня у 16-поверхівці на вулиці Валентинівській у Харкові.
“Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами, вибито вікна балкона та квартири. На місці події виявлено тіла двох загиблих – чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження. За попереднім висновком експертів, вибухнула газоповітряна суміш”, — поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Про вибух поліціянтам повідомили 17 січня близько 01:40. Відомості про подію внесли до ЄРДР.
Тим часом у ДСНС зазначили, що завершили розбір завалів на місці НП. Окрім двох загиблих, є ще й постраждала – з гострою реакцією на стрес.
Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, газ, ГСЧС, новини Харкова, поліція, расследование;
