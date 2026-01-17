Live

Що вибухнуло в багатоповерхівці в Харкові – з’явилася версія поліції

Події 12:38   17.01.2026
Оксана Горун
Що вибухнуло в багатоповерхівці в Харкові – з’явилася версія поліції

Експерти зробили попередній висновок щодо причин вибуху, який стався вночі 17 січня у 16-поверхівці на вулиці Валентинівській у Харкові.

“Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами, вибито вікна балкона та квартири. На місці події виявлено тіла двох загиблих – чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження. За попереднім висновком експертів, вибухнула газоповітряна суміш”, — поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про вибух поліціянтам повідомили 17 січня близько 01:40. Відомості про подію внесли до ЄРДР.

Тим часом у ДСНС зазначили, що завершили розбір завалів на місці НП. Окрім двох загиблих, є ще й постраждала – з гострою реакцією на стрес.

Читайте також: Кинув недопалок і може сісти на 10 років: чоловікові повідомили про підозру

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Лозовій аварія на водопроводі: Зеленський записав відео з місця
У Лозовій аварія на водопроводі: Зеленський записав відео з місця
17.01.2026, 13:12
Вибух у багатоповерхівці в Харкові: завали розбирають 49 рятувальників (відео)
Вибух у багатоповерхівці в Харкові: завали розбирають 49 рятувальників (відео)
17.01.2026, 10:30
Новини Харкова – головне 17 січня: вибух у багатоповерхівці, удар по Бурлуку
Новини Харкова – головне 17 січня: вибух у багатоповерхівці, удар по Бурлуку
17.01.2026, 12:45
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові
17.01.2026, 11:20
У Харкові був вибух у багатоповерхівці: є загиблі (відео)
У Харкові був вибух у багатоповерхівці: є загиблі (відео)
17.01.2026, 08:06
Кинув недопалок і може сісти на 10 років: чоловікові повідомили про підозру
Кинув недопалок і може сісти на 10 років: чоловікові повідомили про підозру
17.01.2026, 11:54

Новини за темою:

17.01.2026
Вибух у багатоповерхівці в Харкові: завали розбирають 49 рятувальників (відео)
17.01.2026
У Харкові був вибух у багатоповерхівці: є загиблі (відео)
16.01.2026
У Харкові було чутно вибух: попереджали про БпЛА невизначеного типу
15.01.2026
Вибухи чули в Харкові: атакували передмістя, що відомо (доповнюється)
13.01.2026
“Молния” влучила у спортивний об’єкт у Харкові: постраждала 16-річна дівчина


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Що вибухнуло в багатоповерхівці в Харкові – з’явилася версія поліції», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2026 в 12:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експерти зробили попередній висновок щодо причин вибуху, який стався вночі 17 січня у 16-поверхівці на вулиці Валентинівській у Харкові".