Що вибухнуло в багатоповерхівці в Харкові – з’явилася версія поліції

Експерти зробили попередній висновок щодо причин вибуху, який стався вночі 17 січня у 16-поверхівці на вулиці Валентинівській у Харкові.

“Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим та шостим поверхами, вибито вікна балкона та квартири. На місці події виявлено тіла двох загиблих – чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження. За попереднім висновком експертів, вибухнула газоповітряна суміш”, — поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про вибух поліціянтам повідомили 17 січня близько 01:40. Відомості про подію внесли до ЄРДР.

Тим часом у ДСНС зазначили, що завершили розбір завалів на місці НП. Окрім двох загиблих, є ще й постраждала – з гострою реакцією на стрес.