Події 10:30   17.01.2026
Оксана Горун
Вибух у багатоповерхівці в Харкові: завали розбирають 49 рятувальників (відео)

ДСНС повідомила подробиці про надзвичайну подію в Харкові, яка сталася вночі 17 січня. Що саме вибухнуло, ще не встановили.

Від вибуху в багатоповерхівці загинули двоє людей. Його наслідки ліквідовують 49 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки ДСНС, поінформували рятувальники.

“17 січня о 01:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух у квартирі на п’ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку в Салтівському районі Харкова. Унаслідок вибуху сталося часткове руйнування перекриттів між четвертим і шостим поверхами. Під час аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС деблокували з-під завалів тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу рятувальники 13 разів виїжджали гасити пожежі, з них дві виникли через російські обстріли.

Читайте також: Росіяни руйнують Великий Бурлук: уночі був масований удар БпЛА – ДСНС

Автор: Оксана Горун
