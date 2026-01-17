Взрыв в многоэтажке в Харькове: завалы разбирают 49 спасателей (фото, видео)
ГСЧС сообщила подробности о чрезвычайном происшествии в Харькове, которое случилось ночью 17 января. Что именно взорвалось, еще не установили.
От взрыва в многоэтажке погибли два человека. Его последствия ликвидируют 49 спасателей и 13 единиц специальной техники ГСЧС, проинформировали спасатели.
«17 января в 01:30 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве в квартире на пятом этаже 16-этажного жилого дома в Салтовском районе Харькова. В результате взрыва произошло частичное разрушение перекрытий между четвертым и шестым этажами. Во время аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС деблокировали из-под завалов тела двух погибших — мужчину и женщину. Еще одна женщина получила острую реакцию на стресс», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за сутки спасатели 13 раз выезжали тушить пожары, из них два возникли из-за российских обстрелов.
