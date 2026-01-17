“Ми ще не довели цю систему до кінця” – Терехов про енергоострів у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов поділився думкою, що логіку енергетичної безпеки в Україні необхідно змінити. А також розповів про прогрес міста у цьому напрямку.

Відновлювальні роботи після “прильотів” по об’єктах енергетики в Харкові ще тривають, зазначив Терехов.

“Але є ще одна важлива правда, яку ця війна щоразу підкреслює. Ми маємо змінити саму логіку енергетичної безпеки. Останні роки ми з вами послідовно рухали Харків до того, що сьогодні називають енергетичним островом — коли місто не залежить від одного великого вузла, а має розподілені, взаємозамінні джерела енергії та тепла. Важливо сказати чесно: ми ще не довели цю систему до кінця. Нам банально не вистачило часу, щоб завершити все, що було заплановано. Але навіть той шлях, який Харків уже пройшов, показує головне: децентралізація енерго- та теплопостачання — це не “модний тренд”. Це питання виживання”, – написав Харківський міський голова 17 січня.

Він зазначив: систему енергозабезпечення в Україні збудували так, що удар по одному об’єкту може поставити під загрозу життя третини міста. І залишати такий ризик “як є”, не можна.

“Харків у цьому сенсі системно пішов шляхом енергетичної стійкості. І те, що ми з вами робимо зараз, — це не тільки про наше місто. Це про майбутню модель для всієї країни. Україна має шукати альтернативні шляхи централізованому опаленню та енергозабезпеченню: більше локальних рішень, більше резервування, більше гнучкості, більше захисту”, — висловив думку Терехов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський порівняв ситуацію в Харкові та Києві, зазначивши, що столиця підготувалася до можливих наслідків ударів по енергетиці значно гірше.