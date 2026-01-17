«Мы еще не довели эту систему до конца» — Терехов про энергоостров в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов поделился мнением, что логику энергетической безопасности в Украине необходимо изменить. А также рассказал о прогрессе города в этом направлении.

Восстановительные работы после «прилетов» по объектам энергетики в Харькове еще продолжаются, отметил Терехов.

«Но есть еще одна важная правда, которую война каждый раз подчеркивает. Мы должны изменить саму логику энергетической безопасности. Последние годы мы с вами последовательно двигали Харьков к тому, что сегодня называют энергетическим островом, когда город не зависит от одного большого узла, а имеет распределенные, взаимозаменяемые источники энергии и тепла. Важно сказать честно: мы еще не довели эту систему до конца. Нам банально не хватило времени, чтобы завершить все, что было запланировано. Но даже тот путь, который Харьков уже прошел, показывает главное: децентрализация энерго- и теплоснабжения – это не модный тренд. Это вопрос выживания», — написал Харьковский городской голова 17 января.

Он отметил: система энергообеспечения в Украине была построена так, что удар по одному объекту может поставить под угрозу жизнь трети города. И оставлять такой риск «как есть», нельзя.

«Харьков в этом смысле системно пошел по пути энергетической устойчивости. И то, что мы с вами делаем сейчас, — это не только наш город. Это о будущей модели для всей страны. Украина должна искать альтернативные пути централизованного отопления и энергообеспечения: больше локальных решений, больше резервирования, больше гибкости, больше защиты», — высказал мнение Терехов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию в Харькове и Киеве, отметив, что столица подготовилась к возможным последствиям ударов по энергетике значительно хуже.