Live
  • Вт 26.11.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.44
  • EUR 43.47

«Очень дорого» — Терехов рассказал, где берут деньги на энергодецентрализацию

Политика 20:25   26.11.2024
Елена Нагорная
«Очень дорого» — Терехов рассказал, где берут деньги на энергодецентрализацию Фото: Министерство восстановления Украины

Оборудование, которое устанавливают в Харькове с целью энергодецентрализации, закупают за средства государственного и городского бюджетов, международных финансовых учреждений и партнеров.

«Мы сегодня строим «энергетический остров», чтобы децентрализовать систему энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, — напомнил Терехов в эфире нацмарафона. — Да, это очень дорого стоит, но мы объединили усилия и президента Украины, который дал определенное поручение правительству, они выделили нам определенные средства. Кроме этого, сконцентрировали средства городского бюджета, присоединились к нам наши международные партнеры, за что я им очень благодарен. Это Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, USAID. Все вместе строим, закупаем необходимое оборудование».

При этом городской голова подчеркнул, что оборудование изготавливается за рубежом, поэтому «есть определенная очередь».

«Часть оборудования установлена, на очереди еще несколько волн установки», — пояснил Терехов.

Мэр в очередной раз напомнил, что Харьков в результате российских ударов остался без собственной генерации электричества и был запитан от других городов, поэтому создание «острова» — это возможность быть энергонезависимыми.

Напомним, в начале августа Терехов сообщал, что были смонтированы 53 из 141 необходимой единицы энергетического оборудования. Все количество планировали установить не до начала отопительного сезона, а до конца текущего года. Система альтернативного производства энергии, которую создают в Харькове, — не временное решение, она останется «навсегда», сказал Терехов.

Читайте также: Терехов: уже есть оборудование, которое обеспечивает Харьков электроэнергией

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
26.11.2024, 16:25
Не успели даже включить тревогу: чем ударили утром по Харькову – данные ХОВА
Не успели даже включить тревогу: чем ударили утром по Харькову – данные ХОВА
25.11.2024, 10:41
Какой будет погода в декабре в Харькове и области — синоптики сделали прогноз
Какой будет погода в декабре в Харькове и области — синоптики сделали прогноз
26.11.2024, 17:51
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
25.11.2024, 07:21
Новости Харькова – главное за 26.11: ситуация в приграничье и вблизи Купянска
Новости Харькова – главное за 26.11: ситуация в приграничье и вблизи Купянска
26.11.2024, 18:27
Когда в Харькове и области в среду могут отключать свет — данные облэнерго
Когда в Харькове и области в среду могут отключать свет — данные облэнерго
26.11.2024, 21:06

Новости по теме:

20:59
Децентрализация энергосистемы в Харькове идет по плану — Минразвития
17:26
€25 млн кредита на децентрализацию энергетики взял Харьков в ЕБРР – Терехов
22:02
Передадут мобильные ТЭЦ: как мэрия и Кабмин планируют готовить Харьков к зиме
09:15
Появится ли в Харькове префект — комментарий главы облсовета
13:47
Децентрализация. Райсоветам запретили иметь более одного заместителя председателя

Вы читали новость: ««Очень дорого» — Терехов рассказал, где берут деньги на энергодецентрализацию»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 20:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оборудование, которое устанавливают в Харькове с целью энергодецентрализации, закупают за средства государственного и городского бюджетов, международных финучреждений и партнеров".