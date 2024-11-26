«Очень дорого» — Терехов рассказал, где берут деньги на энергодецентрализацию
Оборудование, которое устанавливают в Харькове с целью энергодецентрализации, закупают за средства государственного и городского бюджетов, международных финансовых учреждений и партнеров.
«Мы сегодня строим «энергетический остров», чтобы децентрализовать систему энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, — напомнил Терехов в эфире нацмарафона. — Да, это очень дорого стоит, но мы объединили усилия и президента Украины, который дал определенное поручение правительству, они выделили нам определенные средства. Кроме этого, сконцентрировали средства городского бюджета, присоединились к нам наши международные партнеры, за что я им очень благодарен. Это Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, USAID. Все вместе строим, закупаем необходимое оборудование».
При этом городской голова подчеркнул, что оборудование изготавливается за рубежом, поэтому «есть определенная очередь».
«Часть оборудования установлена, на очереди еще несколько волн установки», — пояснил Терехов.
Мэр в очередной раз напомнил, что Харьков в результате российских ударов остался без собственной генерации электричества и был запитан от других городов, поэтому создание «острова» — это возможность быть энергонезависимыми.
Напомним, в начале августа Терехов сообщал, что были смонтированы 53 из 141 необходимой единицы энергетического оборудования. Все количество планировали установить не до начала отопительного сезона, а до конца текущего года. Система альтернативного производства энергии, которую создают в Харькове, — не временное решение, она останется «навсегда», сказал Терехов.
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- Категории: Политика, Харьков, Экономика; Теги: децентрализация, Игорь Терехов, отопительный сезон, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 20:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оборудование, которое устанавливают в Харькове с целью энергодецентрализации, закупают за средства государственного и городского бюджетов, международных финучреждений и партнеров".