Терехов: уже есть оборудование, которое обеспечивает Харьков электроэнергией
О ситуации с электроэнергией, а также – с собственной генерацией в городе рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, в целом, ситуация остается неизменной – после обстрелов россиян Харьков обеспечивают электроэнергией другие области Украины. Однако это уже начали исправлять.
«Мы полностью зависим от того, какая ситуация будет в других регионах и будем ли мы с электроснабжением. Но хочу сказать, что мы серьезно работаем над системой децентрализации энергоснабжения, для нас это жизненно необходимо, в том числе – критической инфраструктуры. Кроме этого, мы работаем с международными партнерами и производителями», – сказал Терехов.
Процесс замедляется из-за того, что оборудование, которое поможет Харькову самостоятельно генерировать электричество, производят только за границей. На него есть достаточно большой спрос, поэтому есть и определенные очереди.
«Но мы покупаем это оборудование и будем дальше покупать, чтобы сделать так, чтобы в Харькове появился определенный энергетический остров, чтобы Харьков не зависел от других городов и регионов», – констатировал городской голова.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 10:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с электроэнергией, а также – с собственной генерацией в городе рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".