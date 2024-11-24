Терехов: уже есть оборудование, которое обеспечивает Харьков электроэнергией

О ситуации с электроэнергией, а также – с собственной генерацией в городе рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в целом, ситуация остается неизменной – после обстрелов россиян Харьков обеспечивают электроэнергией другие области Украины. Однако это уже начали исправлять.

«Мы полностью зависим от того, какая ситуация будет в других регионах и будем ли мы с электроснабжением. Но хочу сказать, что мы серьезно работаем над системой децентрализации энергоснабжения, для нас это жизненно необходимо, в том числе – критической инфраструктуры. Кроме этого, мы работаем с международными партнерами и производителями», – сказал Терехов.

Процесс замедляется из-за того, что оборудование, которое поможет Харькову самостоятельно генерировать электричество, производят только за границей. На него есть достаточно большой спрос, поэтому есть и определенные очереди.

«Но мы покупаем это оборудование и будем дальше покупать, чтобы сделать так, чтобы в Харькове появился определенный энергетический остров, чтобы Харьков не зависел от других городов и регионов», – констатировал городской голова.