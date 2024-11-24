Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією

Про ситуацію з електроенергією, а також із власною генерацією в місті розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, загалом ситуація залишається незмінною – після обстрілів росіян Харків забезпечують електроенергією інші області України. Однак це вже почали виправляти.

“Ми повністю залежимо від того, яка ситуація буде в інших регіонах і чи будемо ми з електропостачанням. Але хочу сказати, що ми серйозно працюємо над системою децентралізації енергопостачання – для нас це життево необхідно. Ми вже встановили деяке обладнання, яке має можливість заживлювати електропостачання, у тому числі – критичної інфраструктури. Крім цього, ми працюємо з міжнародними партнерами та виробниками”, – сказав Терехов.

Процес уповільнюється через те, що обладнання, яке допоможе Харкову самостійно генерувати енергетику, виробляють лише за кордоном. На нього є досить великий попит, тому є певні черги.

“Але ми купуємо це обладнання і далі купуватимемо, щоб зробити так, щоб у Харкові з’явився певний енергетичний острів, щоб Харків не залежав від інших міст і регіонів”, – констатував міський голова.