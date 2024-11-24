Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією
Про ситуацію з електроенергією, а також із власною генерацією в місті розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, загалом ситуація залишається незмінною – після обстрілів росіян Харків забезпечують електроенергією інші області України. Однак це вже почали виправляти.
“Ми повністю залежимо від того, яка ситуація буде в інших регіонах і чи будемо ми з електропостачанням. Але хочу сказати, що ми серйозно працюємо над системою децентралізації енергопостачання – для нас це життево необхідно. Ми вже встановили деяке обладнання, яке має можливість заживлювати електропостачання, у тому числі – критичної інфраструктури. Крім цього, ми працюємо з міжнародними партнерами та виробниками”, – сказав Терехов.
Процес уповільнюється через те, що обладнання, яке допоможе Харкову самостійно генерувати енергетику, виробляють лише за кордоном. На нього є досить великий попит, тому є певні черги.
“Але ми купуємо це обладнання і далі купуватимемо, щоб зробити так, щоб у Харкові з’явився певний енергетичний острів, щоб Харків не залежав від інших міст і регіонів”, – констатував міський голова.
Читайте також: Понад 2,7 млрд грн отримали мешканці Харківщини на відновлення житла – ХОВА
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: електроенергія, світло, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 10:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію з електроенергією, а також із власною генерацією в місті розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".