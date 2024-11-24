Live
  • Нд 24.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією

Суспільство 10:57   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією

Про ситуацію з електроенергією, а також із власною генерацією в місті розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, загалом ситуація залишається незмінною – після обстрілів росіян Харків забезпечують електроенергією інші області України. Однак це вже почали виправляти.

“Ми повністю залежимо від того, яка ситуація буде в інших регіонах і чи будемо ми з електропостачанням. Але хочу сказати, що ми серйозно працюємо над системою децентралізації енергопостачання – для нас це життево необхідно. Ми вже встановили деяке обладнання, яке має можливість заживлювати електропостачання, у тому числі – критичної інфраструктури. Крім цього, ми працюємо з міжнародними партнерами та виробниками”, – сказав Терехов.

Процес уповільнюється через те, що обладнання, яке допоможе Харкову самостійно генерувати енергетику, виробляють лише за кордоном. На нього є досить великий попит, тому є певні черги.

“Але ми купуємо це обладнання і далі купуватимемо, щоб зробити так, щоб у Харкові з’явився певний енергетичний острів, щоб Харків не залежав від інших міст і регіонів”, – констатував міський голова.

Читайте також: Понад 2,7 млрд грн отримали мешканці Харківщини на відновлення житла – ХОВА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією
Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією
24.11.2024, 10:57
Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
24.11.2024, 07:22
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Понад 2,7 млрд грн отримали мешканці Харківщини на відновлення житла – ХОВА
Понад 2,7 млрд грн отримали мешканці Харківщини на відновлення житла – ХОВА
24.11.2024, 10:13
Новини Харкова – головне за 24.11: “прильоти” КАБів, 25 разів наступала РФ
Новини Харкова – головне за 24.11: “прильоти” КАБів, 25 разів наступала РФ
24.11.2024, 09:42
ОТУВ «Харків»: 140 військових втратила РФ на Харківському напрямку за добу
ОТУВ «Харків»: 140 військових втратила РФ на Харківському напрямку за добу
24.11.2024, 09:54

Новини за темою:

19:49
Світло вимикатимуть завтра з 06:00 до 22:00 за графіком на Харківщині
19:54
Завтра з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень світла в Україні
20:14
Виправданий крок – Міненерго про вимкнення світла при загрозі масованого удару
20:18
“Болюча тема”: в обленерго розповіли, скільки заборгували їм харківські КП
19:51
Синєгубов: чи загрожують Харкову відключення світла, якщо не буде нових ударів

Ви читали новину: «Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 10:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію з електроенергією, а також із власною генерацією в місті розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".