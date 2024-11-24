Понад 2,7 млрд грн отримали мешканці Харківщини на відновлення житла – ХОВА
Загалом за час реалізації програми “єВідновлення” отримали майже 45 тисяч заявок щодо фінансової допомоги на відновлення зруйнованого РФ житла, написали у ХОВА.
За даними обласної військової адміністрації, більше половини з них уже отримали кошти – 26 тисячам заявників виплатили понад 25,7 мільярда гривень.
“Програма єВідновлення залишається дієвим інструментом для отримання коштів на оперативний ремонт пошкодженого житла. Харківська область займає лідируючі позиції в реалізації даного проєкту. Координуємо і пришвидшуємо розгляд заяв профільними комісіями, аби заявники якомога швидше змогли відновити своє майно або придбати нове“, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Ще 1006 власників постраждалого житла отримають 93,7 мільйона гривень – кошти вже передали на виплату, додали у ХОВА. Крім того, сформували понад 3,5 тисячі сертифікатів на компенсацію повністю знищених будинків. Загальна сума допомоги – понад п’ять мільярдів гривень.
“З використанням житлових сертифікатів придбано 849 об’єктів нерухомого майна на території Харківської області – 633 квартири та 216 приватних житлових будинки. Вартість придбаного житла складає понад 1,4 мільярда гривень. Загалом вже скористалися житловими сертифікатами 1242 отримувачі компенсації з Харківської області, більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Чугуївській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей”, – уточнили в ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: євідновлення, жилье, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 10:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за час реалізації програми “єВідновлення” отримали майже 45 тисяч заявок щодо фінансової допомоги на відновлення зруйнованого РФ житла, написали у ХОВА.".