Понад 2,7 млрд грн отримали мешканці Харківщини на відновлення житла – ХОВА

Загалом за час реалізації програми “єВідновлення” отримали майже 45 тисяч заявок щодо фінансової допомоги на відновлення зруйнованого РФ житла, написали у ХОВА.

За даними обласної військової адміністрації, більше половини з них уже отримали кошти – 26 тисячам заявників виплатили понад 25,7 мільярда гривень.

“Програма єВідновлення залишається дієвим інструментом для отримання коштів на оперативний ремонт пошкодженого житла. Харківська область займає лідируючі позиції в реалізації даного проєкту. Координуємо і пришвидшуємо розгляд заяв профільними комісіями, аби заявники якомога швидше змогли відновити своє майно або придбати нове“, – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ще 1006 власників постраждалого житла отримають 93,7 мільйона гривень – кошти вже передали на виплату, додали у ХОВА. Крім того, сформували понад 3,5 тисячі сертифікатів на компенсацію повністю знищених будинків. Загальна сума допомоги – понад п’ять мільярдів гривень.

“З використанням житлових сертифікатів придбано 849 об’єктів нерухомого майна на території Харківської області – 633 квартири та 216 приватних житлових будинки. Вартість придбаного житла складає понад 1,4 мільярда гривень. Загалом вже скористалися житловими сертифікатами 1242 отримувачі компенсації з Харківської області, більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Чугуївській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей”, – уточнили в ХОВА.