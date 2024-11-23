Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)

Понад 82 тисячі гривень зібрали на благодійному заході в Харкові на нові цимбали для музикантів з університету мистецтв ім. І.П. Котляревського. Старі пішли тріщинами після російських ударів по місту. Головним лотом стала американська ракета, надана в межах партнерської допомоги Україні. Боєприпас, з якого прибрали всю вибухівку, особисто презентував комбат батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко. Які він пише вірші, а також чому Харкову так потрібні цимбали – у репортажі МГ “Об’єктив”.

Цимбалам, на яких грає викладач Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського Михайло Кужба, понад 70 років, і вони пережили удари по місту на початку повномасштабної війни. Щоправда, не без пошкоджень.

Михайло Кужба, викладач класу цимбалів Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського

Усередині дуже великі тріщини, і він зараз просто розстроюється моментально. Тобто під час невеликої гри він уже розпливається, на ньому майже неможливо продовжувати гру.

Попри це на постраждалих цимбалах продовжують грати і викладачі, і студенти.

Михайло Кужба, викладач класу цимбалів Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського

Тому що іншого в нас немає. Тому нам вкрай необхідно якраз придбати нові інструменти й залучити людей, які можуть нам цьому допомогти.

Нові цимбали коштують 8 тисяч євро – це майже 350 тисяч гривень. Інструмент треба замовляти з Європи.

Юлія Ніколаєвська проректорка Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського

Взагалі є такий міф, що цимбали більше пов’язані з заходом нашої України.

Саме звідти приїхав у Харків пан Михайло. Про його гру говорять, що він поєднує західний брутальний та східний вишуканий стилі.

Михайло Кужба, викладач класу цимбалів Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського

Можна виконувати абсолютно різноманітну музику різних жанрів, стилів, як академічну музику, так і неакадемічну. Зараз багато гуртів звертаються до цього інструменту, як рок-гуртів, так попгуртів, наприклад, ONUKA. Коли ми чуємо ці інструменти, ми чуємо, як звучить Україна. Це, напевно, найголовніше.

Музиканти наголошують: цимбали є культурною спадщиною Слобожанщини.

Юлія Ніколаєвська проректорка Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського

У 20-х роках ХХ століття тут, у Харкові, був оркестр українських народних інструментів, де були саме цимбали.Але потім була певна пауза, і відновлення цимбальної школи відбулося вже з появою тут, у Харкові, непересічної особистості. Це Олена Опанасівна Костенко.

На благодійний вечір запросили сина засновниці харківської цимбальної школи – журналіста та волонтера Олександра Костенка.

Олександр Костенко, син Олени Костенко, журналіст, волонтер

Я людина, яка годує бабусь. Я перший повинен би вам сказати: “Люди, ось у мене кишеня – бюджет на бабусь – дайте мені сюди”. У нас є військові, які також могли б вийти сюди й сказати, що в них не вистачає дронів, снарядів. І кожен був би правий. Але це мистецтво. Ви не розумієте. Ваші діти потім зрозуміють, якої ваги вклад ви робили в той час, тобто сьогодні, ви робили для культури й для України.

Кожен гість, а зібралися відомі в Харкові політики, бізнесмени та митці, вносив донат за вхід. Крім цього був аукціон. Журналістка Анна Гін виставила на нього брелоки власної роботи з квітами та уламками російських ракет, зібраними в Харкові. А найдорожчим був лот від комбата батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрія Федоренка. Його продали за 35 тисяч гривень.

Юрій Федоренко, комбат ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр

Це американська протибункерна ракета, яка може досить ефективно вибивати супротивника з низки бліндажів. Вона була повністю розібрана. Прибрані всі вибухові речовини. Впевнений в тому, що доповнить будь-який інтер’єр чи екстер’єр.

Федоренко також потішив гостей власним віршем. Одна з відвідувачок віддала 3 тисячі гривень за листочок з творчістю комбата, хоч він і не виставлявся на аукціон. Загалом на заході зібрали четверту частину від вартості цимбал. Решту обіцяють додати меценати.

Сергій Політучий, президент групи компаній “Фактор”

Одним з окремих напрямків піклування нашого фонду є Toloka Talks. Це регулярні події. У даному випадку з приводу закупівлі цимбал. Це, звичайно, лише привід, тому що серцевинним завданням є саме об’єднання людей. Людей творчих, кому є що сказати суспільству й один одному.

Раритетний же інструмент, який пережив “прильоти”, чекатиме кращих часів, і, можливо, колись потрапить у руки майстрів, які його відновлять.