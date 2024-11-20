Харків’ян кличуть пограти на цимбалах, що пережили «прильоти»
Музичний вечір Toloka Talks відбудеться у Харкові 21 листопада. Гостей знайомитимуть із культурною спадщиною Слобожанщини – грою на цимбалах. З метою підтримки цієї музичної школи запланований благодійний збір.
Цимбали – знаковий інструмент української музики, особливо для Слобожанщини, розповіли МГ «Об’єктив» організатори Toloka Talks.
«Харківська цимбальна школа була заснована наприкінці 1970-х років. За понад 40 років існування вона зробила значний внесок у розвиток української музики – презентувала себе через активну концертну діяльність, участь у міжнародних конкурсах, видання нотних збірок і створення мистецьких проєктів, серед яких: «Цимбали від А до Я» (2005); «Світ цимбалів від А до Я» (2008, 2012); «Фестиваль ансамблів українських народних інструментів» (2009); «Цимбали на Слобожанщині – ансамблева музика» (2015); «Слобожанська малеча» (2010–2023 роки). Попри пошкодження інструментів під час бомбардувань у 2022–2024 роках студенти та викладачі Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського продовжують грати на них», – пишуть організатори.
Програма Toloka Talks
– Виступ харківських віртуозів: Михайла Кужби (цимбали), Ігоря Чернявського (скрипка) та гурту «Весела банда».
– Майстерклас із гри на цимбалах.
– Лекція «Симфонічний оркестр в одному інструменті».
– Благодійний аукціон із метою збору коштів на нові концертні цимбали.
– Фуршет і приємне спілкування в колі однодумців.
«Підтримка нашої ініціативи — це не лише збереження історії, а й інвестиція в наше майбутнє, — коментує Марія Горбонос, виконавча директорка благодійного фонду «Толока». — Кожен внесок — це ще один крок до того, аби молоді музиканти могли вчитися на якісних інструментах, презентувати Україну на міжнародних сценах і надихати людей навіть у найтемніші часи».
Деталі заходу
– Початок о 17:00
– Місце: буде надіслано після реєстрації
– Реєстрація: https://tolokatalks.kharkiv.ua/#program
– Благодійний внесок: 500 грн
– Де дізнатись більше: tolokatalks.kharkiv.ua
Читайте також: Євротур «Курган&Агрегат»: 14 млн грн зібрав для Сил оборони гурт з Харківщини
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Харків; Теги: благотворительность, музыка, Харків, цимбалы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’ян кличуть пограти на цимбалах, що пережили «прильоти»»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Музичний вечір Toloka Talks відбудеться у Харкові 21 листопада. Гостей знайомитимуть із культурною спадщиною Слобожанщини – грою на цимбалах.".