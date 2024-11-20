Харків’ян кличуть пограти на цимбалах, що пережили «прильоти»

Музичний вечір Toloka Talks відбудеться у Харкові 21 листопада. Гостей знайомитимуть із культурною спадщиною Слобожанщини – грою на цимбалах. З метою підтримки цієї музичної школи запланований благодійний збір.

Цимбали – знаковий інструмент української музики, особливо для Слобожанщини, розповіли МГ «Об’єктив» організатори Toloka Talks.

«Харківська цимбальна школа була заснована наприкінці 1970-х років. За понад 40 років існування вона зробила значний внесок у розвиток української музики – презентувала себе через активну концертну діяльність, участь у міжнародних конкурсах, видання нотних збірок і створення мистецьких проєктів, серед яких: «Цимбали від А до Я» (2005); «Світ цимбалів від А до Я» (2008, 2012); «Фестиваль ансамблів українських народних інструментів» (2009); «Цимбали на Слобожанщині – ансамблева музика» (2015); «Слобожанська малеча» (2010–2023 роки). Попри пошкодження інструментів під час бомбардувань у 2022–2024 роках студенти та викладачі Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського продовжують грати на них», – пишуть організатори.

Програма Toloka Talks

– Виступ харківських віртуозів: Михайла Кужби (цимбали), Ігоря Чернявського (скрипка) та гурту «Весела банда».

– Майстерклас із гри на цимбалах.

– Лекція «Симфонічний оркестр в одному інструменті».

– Благодійний аукціон із метою збору коштів на нові концертні цимбали.

– Фуршет і приємне спілкування в колі однодумців.

«Підтримка нашої ініціативи — це не лише збереження історії, а й інвестиція в наше майбутнє, — коментує Марія Горбонос, виконавча директорка благодійного фонду «Толока». — Кожен внесок — це ще один крок до того, аби молоді музиканти могли вчитися на якісних інструментах, презентувати Україну на міжнародних сценах і надихати людей навіть у найтемніші часи».

Деталі заходу

– Початок о 17:00

– Місце: буде надіслано після реєстрації

– Реєстрація: https://tolokatalks.kharkiv.ua/#program

– Благодійний внесок: 500 грн

– Де дізнатись більше: tolokatalks.kharkiv.ua