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Харьковчан зовут поиграть на переживших «прилеты» цимбалах и помочь музыкантам

Культура 17:35   20.11.2024
Елена Нагорная
Харьковчан зовут поиграть на переживших «прилеты» цимбалах и помочь музыкантам Фото: Pixabay

Музыкальный вечер Toloka Talks состоится в Харькове 21 ноября. Гостей будут знакомить с культурным наследием Слобожанщины — игрой на цимбалах. С целью поддержки этой музыкальной школы запланирован благотворительный сбор.

Цимбалы — знаковый инструмент украинской музыки, особенно для Слобожанщины, рассказали МГ «Объектив» организаторы Toloka Talks.

«Харьковская цимбальная школа была основана в конце 1970-х годов. За более чем 40 лет существования она презентовала себя через активную концертную деятельность, участие в международных конкурсах, издание нотных сборников и создание художественных проектов, среди которых: «Цимбалы от А до Я» (2005); „Мир цимбал от А до Я“ (2008, 2012); „Фестиваль ансамблей украинских народных инструментов“ (2009); „Цимбалы на Слобожанщине — ансамблевая музыка“ (2015); „Слобожанская малышня“ (2010-2023 годы). Несмотря на повреждение инструментов во время бомбардировок в 2022-2024 годах студенты и преподаватели Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского продолжают играть на них», — пишут организаторы.

Программа Toloka Talks

— Выступление харьковских виртуозов: Михаила Кужбы (цимбалы), Игоря Чернявского (скрипка) и группы «Веселая банда».
— Мастер-класс по игре на цимбалах.
— Лекция «Симфонический оркестр в одном инструменте».
— Благотворительный аукцион с целью сбора средств на новые концертные цимбалы.
— Фуршет и приятное общение в кругу единомышленников.

«Поддержка нашей инициативы — это не только сохранение истории, но и инвестиция в наше будущее, — комментирует Мария Горбонос, исполнительный директор благотворительного фонда «Толока», — Каждый взнос — это еще один шаг к тому, чтобы молодые музыканты могли учиться на качественных инструментах, представлять Украину на международных сценах и вдохновлять людей даже в самые темные времена».

Детали мероприятия

— Начало в 17:00
— Место: будет отправлено после регистрации
— Регистрация: https://tolokatalks.kharkiv.ua/#program
— Благотворительный взнос: 500 грн
— Где узнать больше: tolokatalks.kharkiv.ua

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 17:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Музыкальный вечер Toloka Talks состоится в Харькове 21 ноября. Гостей будут знакомить с культурным наследием Слобожанщины — игрой на цимбалах".