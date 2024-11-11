Евротур «Курган&Агрегат»: 14 млн грн собрала для СОУ группа с Харьковщины
Фото: amil_kurganagregat/Instagram
Более 14 миллионов гривен для украинской армии собрала в ходе тура по европейским городам группа «Курган&Агрегат» из Харьковской области.
Об этом сообщил в Instagram участник группы Амил. Он признался, что сначала у коллектива были сомнения — ехать ли в евротур. Сейчас ребята не жалеют.
Амил рассказал, что более 5,5 миллионов выручили с продаж билетов, эти деньги группа передает на нужды Сил обороны. Остальная сумма — это донаты от людей и проданные на аукционах лоты.
«Вот такие цифры получаются, когда благотворительный тур не только на афишах называется „благотворительный“, а и на деле. Певцы-«заробитчане», этот кусок текста для вас!» — пишет Амил.
Отчеты — что купили для военных — коллектив обещает вскоре опубликовать в Instagram.
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- Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: ВСУ, концерты, курган и агрегат, сбор;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 21:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 14 миллионов гривен для украинской армии собрала в ходе тура по европейским городам группа «Курган&Агрегат» из Харьковской области.".