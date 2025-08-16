Курган&Agregat с Харьковщины собрал 5 млн для ГУР: Буданову нравятся их песни

Участники группы «Курган&Agregat» Амил Эльман Оглы Насиров, Рамил Эльман Оглы Насиров и Евгений Володченко вместе с благотворительным фондом Дианы Подолянчук передали для нужд военной разведки FPV-дроны на оптоволокне общей стоимостью 3 миллиона гривен.

Как сообщают в Главном управлении разведки МОУ, с артистами и благотворителями встретился начальник ГУР Кирилл Буданов. Он отметил, что ему импонирует самобытность и искренность песен группы.

«Ваша музыка особенная тем, что в ней есть жизненная правда, которая понятна, наверное, всем украинцам. Такие исполнители говорят с людьми на одном языке. И когда они еще и поддерживают воинов конкретными делами, это формирует очень мощный симбиоз культуры и армии», — сказал Буданов.

Кроме того, музыканты пожертвовали еще 2 миллиона гривен на приобретение новейших морских дронов MAGURA. Таким образом, общая сумма помощи составила 5 миллионов гривен.

«Морские и воздушные дроны — именно то, что дает нашим подразделениям реальное преимущество на поле боя. Желаю вам дальнейших творческих успехов и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем», — добавил Буданов.

Как отмечается в публикации, ранее группа «Курган&Agregat» уже участвовала в закупке катеров для спецподразделений ГУР, а также передавала большие партии ударных дронов.

Напомним, в 2024 году группа «Курган&Agregat» собрала более 14 миллионов гривен для украинской армии в ходе тура по европейским городам и еще более 13 миллионов — во время благотворительного тура «Дома ах**нно» по городам Украины.