Live
  • Сб 16.08.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Курган&Agregat с Харьковщины собрал 5 млн для ГУР: Буданову нравятся их песни

Культура 14:30   16.08.2025
Елена Нагорная
Курган&Agregat с Харьковщины собрал 5 млн для ГУР: Буданову нравятся их песни

Участники группы «Курган&Agregat» Амил Эльман Оглы Насиров, Рамил Эльман Оглы Насиров и Евгений Володченко вместе с благотворительным фондом Дианы Подолянчук передали для нужд военной разведки FPV-дроны на оптоволокне общей стоимостью 3 миллиона гривен.

Как сообщают в Главном управлении разведки МОУ, с артистами и благотворителями встретился начальник ГУР Кирилл Буданов. Он отметил, что ему импонирует самобытность и искренность песен группы.

«Ваша музыка особенная тем, что в ней есть жизненная правда, которая понятна, наверное, всем украинцам. Такие исполнители говорят с людьми на одном языке. И когда они еще и поддерживают воинов конкретными делами, это формирует очень мощный симбиоз культуры и армии», — сказал Буданов.

Кроме того, музыканты пожертвовали еще 2 миллиона гривен на приобретение новейших морских дронов MAGURA. Таким образом, общая сумма помощи составила 5 миллионов гривен.

«Морские и воздушные дроны — именно то, что дает нашим подразделениям реальное преимущество на поле боя. Желаю вам дальнейших творческих успехов и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем», — добавил Буданов.

Как отмечается в публикации, ранее группа «Курган&Agregat» уже участвовала в закупке катеров для спецподразделений ГУР, а также передавала большие партии ударных дронов.

Напомним, в 2024 году группа «Курган&Agregat» собрала более 14 миллионов гривен для украинской армии в ходе тура по европейским городам и еще более 13 миллионов — во время благотворительного тура «Дома ах**нно» по городам Украины.

Читайте также: Зеленский вручил «Золотые сердца» группе «Курган&Agregat» с Харьковщины (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Мужчина в Харькове порезал ножом участкового и троих сотрудников ТЦК (видео)
Мужчина в Харькове порезал ножом участкового и троих сотрудников ТЦК (видео)
16.08.2025, 12:50
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
15.08.2025, 12:34
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
15.08.2025, 11:48
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Mercedes насмерть сбил пешехода на Полтавском Шляхе в Харькове (видео)
Mercedes насмерть сбил пешехода на Полтавском Шляхе в Харькове (видео)
16.08.2025, 11:20
Курган&Agregat с Харьковщины собрал 5 млн для ГУР: Буданову нравятся их песни
Курган&Agregat с Харьковщины собрал 5 млн для ГУР: Буданову нравятся их песни
16.08.2025, 14:30

Новости по теме:

21:41
Как ГУР отправляли российских окупантов в стратосферу на Харьковщине (видео)
21:02
Украинский разведчик вывез подбитый броневик с поля боя на Харьковщине (видео)
13:18
Удар HIMARS: ССО и ГУР уничтожили четыре вертолета РФ на Белгородщине (видео)
12:10
В РФ готовятся объявить «победу» на годовщину вторжения – ГУР предупреждает
13:00
Умер капитан РФ, причастный к ракетному удару по Грозе на Харьковщине — ГУР

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Курган&Agregat с Харьковщины собрал 5 млн для ГУР: Буданову нравятся их песни»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 августа 2025 в 14:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участники группы «Курган&Agregat» вместе с благотворительным фондом Дианы Подолянчук передали для нужд военной разведки FPV-дроны на оптоволокне общей стоимостью 3 миллиона гривен.".