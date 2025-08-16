Курган&Agregat с Харьковщины собрал 5 млн для ГУР: Буданову нравятся их песни
Участники группы «Курган&Agregat» Амил Эльман Оглы Насиров, Рамил Эльман Оглы Насиров и Евгений Володченко вместе с благотворительным фондом Дианы Подолянчук передали для нужд военной разведки FPV-дроны на оптоволокне общей стоимостью 3 миллиона гривен.
Как сообщают в Главном управлении разведки МОУ, с артистами и благотворителями встретился начальник ГУР Кирилл Буданов. Он отметил, что ему импонирует самобытность и искренность песен группы.
«Ваша музыка особенная тем, что в ней есть жизненная правда, которая понятна, наверное, всем украинцам. Такие исполнители говорят с людьми на одном языке. И когда они еще и поддерживают воинов конкретными делами, это формирует очень мощный симбиоз культуры и армии», — сказал Буданов.
Кроме того, музыканты пожертвовали еще 2 миллиона гривен на приобретение новейших морских дронов MAGURA. Таким образом, общая сумма помощи составила 5 миллионов гривен.
«Морские и воздушные дроны — именно то, что дает нашим подразделениям реальное преимущество на поле боя. Желаю вам дальнейших творческих успехов и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем», — добавил Буданов.
Как отмечается в публикации, ранее группа «Курган&Agregat» уже участвовала в закупке катеров для спецподразделений ГУР, а также передавала большие партии ударных дронов.
Напомним, в 2024 году группа «Курган&Agregat» собрала более 14 миллионов гривен для украинской армии в ходе тура по европейским городам и еще более 13 миллионов — во время благотворительного тура «Дома ах**нно» по городам Украины.
Читайте также: Зеленский вручил «Золотые сердца» группе «Курган&Agregat» с Харьковщины (фото)
Новости по теме:
- Категории: Культура, Харьков; Теги: ГУР МО, Кирилл Буданов, курган и агрегат, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Курган&Agregat с Харьковщины собрал 5 млн для ГУР: Буданову нравятся их песни»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 августа 2025 в 14:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участники группы «Курган&Agregat» вместе с благотворительным фондом Дианы Подолянчук передали для нужд военной разведки FPV-дроны на оптоволокне общей стоимостью 3 миллиона гривен.".