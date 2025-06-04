Как ГУР отправляли российских окупантов в стратосферу на Харьковщине (видео)

Редкое природное явление – полет российского оккупанта в стратосферу – задокументировали в ГУР МО.

Эффектное зрелище обеспечили операторы БплА подразделения Paragon в составе спецподразделения «Тимура» ГУР МО Украины на Купянском направлении.

На правом берегу Оскола спецназовцы дистанционно заминировали подходы к позициям, благодаря чему превратили продвижение врага в хаос и потери.

«Точными ударами FPV-дронов бойцы подразделения разбили десятки вражеских укрытий, уничтожили танк и более 20 россиян, некоторые из которых почти достигли стратосферы», — говорится в сообщении.

Видео: ГУР МО