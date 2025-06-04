Как ГУР отправляли российских окупантов в стратосферу на Харьковщине (видео)
Скриншот
Редкое природное явление – полет российского оккупанта в стратосферу – задокументировали в ГУР МО.
Эффектное зрелище обеспечили операторы БплА подразделения Paragon в составе спецподразделения «Тимура» ГУР МО Украины на Купянском направлении.
На правом берегу Оскола спецназовцы дистанционно заминировали подходы к позициям, благодаря чему превратили продвижение врага в хаос и потери.
«Точными ударами FPV-дронов бойцы подразделения разбили десятки вражеских укрытий, уничтожили танк и более 20 россиян, некоторые из которых почти достигли стратосферы», — говорится в сообщении.
Видео: ГУР МО
Читайте также: На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: FPV-дрон, БПЛА, ГУР МО, оккупанты, окупанти, россияне, стратосфера;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как ГУР отправляли российских окупантов в стратосферу на Харьковщине (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 21:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Редкое природное явление – полет российского оккупанта в стратосферу – задокументировали в ГУР МО.".