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Как ГУР отправляли российских окупантов в стратосферу на Харьковщине (видео)

Фронт 21:41   04.06.2025
Оксана Якушко
Как ГУР отправляли российских окупантов в стратосферу на Харьковщине (видео) Скриншот

Редкое природное явление – полет российского оккупанта в стратосферу – задокументировали в ГУР МО.

Эффектное зрелище обеспечили операторы БплА подразделения Paragon в составе спецподразделения «Тимура» ГУР МО Украины на Купянском направлении.

На правом берегу Оскола спецназовцы дистанционно заминировали подходы к позициям, благодаря чему превратили продвижение врага в хаос и потери.

«Точными ударами FPV-дронов бойцы подразделения разбили десятки вражеских укрытий, уничтожили танк и более 20 россиян, некоторые из которых почти достигли стратосферы», — говорится в сообщении.

Видео: ГУР МО

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Автор: Оксана Якушко
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Как ГУР отправляли российских окупантов в стратосферу на Харьковщине (видео)
Как ГУР отправляли российских окупантов в стратосферу на Харьковщине (видео)
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 21:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Редкое природное явление – полет российского оккупанта в стратосферу – задокументировали в ГУР МО.".