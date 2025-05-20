Украинский разведчик вывез подбитый броневик с поля боя на Харьковщине (видео)

Водитель ГУР эвакуировал броневик M1224 MaxxPro, подбитый россиянами на Купянщине, с поля боя, сообщили в ГУР МО Украины.

Во время операции на Купянском направлении бойцы «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины выехали на боевое задание. Там россияне попали их броневик M1224 MaxxPro.

Машина сохранила жизнь воинов, вышедших из машины и продолживших маневр. А вот броневик MaxxPro остался в зоне вражеского поражения.

«Боец подразделения логистики решил сохранить машину: он убедился, что двигатель исправен, и тогда на трех колесах со скрежетом металла по асфальту успешно, с искрой, эвакуировал MaxxPro», — рассказали в ГУР МО Украины.

А эпическое видео дрифтующего броневика сняли аэроразведчики подразделения.

Видео: ГУР МО Украины