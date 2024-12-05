Зеленский вручил «Золотые сердца» группе «Курган&Агрегат» с Харьковщины (фото)

Президент Владимир Зеленский вручил награду «Золотое сердце» участникам группы «Курган&Агрегат» Амилу Эльман Оглы Насирову, Рамилу Эльман Оглы Насирову и Евгению Володченко, которые организовывают масштабные сборы для украинских воинов.

Зеленский встретился с представителями волонтерского движения со всей Украины в Международный день волонтера, который отмечают 5 декабря, информируют на сайте президента.



Фото: president.gov.ua

В ходе встречи говорили об обеспечении Сил обороны, в частности закупке FPV-дронов и усилении ПВО, а также о строительстве фортификаций.



Фото: president.gov.ua

«Хочу поблагодарить за вашу работу, за вашу службу. Вы отдаете свою жизнь прежде всего нашим бойцам, воинам — всем тем, от кого зависит жизнь каждого из нас, наших детей. Хочу поблагодарить за то, что вы максимально помогаете и на фронте, и в гражданской жизни», — обратился к волонтерам Зеленский.



Фото: president.gov.ua

Напомним, в этом году группа «Курган&Агрегат» собрала более 14 миллионов гривен для украинской армии в ходе тура по европейским городам и еще более 13 миллионов — во время благотворительного тура «Дома ах**нно» по городам Украины.

В этом году награду «Золотое сердце» уже получил харьковский предприниматель и волонтер Юрий Сапронов.